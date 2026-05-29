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Hunde staunen über regelwidriges Verhalten von Menschen besagt Studie

Hund Quincy kuehlt sich ab in einem Brunnen, am Freitag, 17. April 2026, in Maienfeld. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
In der Studie wurden die Augenbewegungen der Hunde gemessen. (Archivbild) Bild: keystone

Studie zeigt: Hunde staunen über regelwidriges Verhalten von Menschen

Hunde besitzen offenbar eine Vorstellung von ungeschriebenen Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens von Menschen. Verstösst ein Mensch gegen eine solche Regel, reagieren die Tiere mit geweiteten Pupillen.
29.05.2026, 13:2629.05.2026, 13:26

Dies geht aus einer Studie hervor, die ein österreichisches Forschungsteam in der Fachzeitschrift «Cognition» darlegte.

Lucrezia Lonardo vom Messerli Forschungsinstitut für Mensch-Tier-Beziehung der Veterinärmedizinischen Universität Wien führte 39 Haushunden Videoclips mit zwei Schauspielerinnen vor. In den Streifen winkte die eine Schauspielerin die andere zu sich her oder wies sie mit deutlichem Fingerzeig von dannen. Die zweite Schauspielerin folgte ihren Aufforderungen nicht immer.

Sie bewegte sich trotz einer abweisenden Geste manchmal auf die Kollegin zu und entfernte sich teils, obwohl sie einladend herbeigewunken wurde.

Bei solchen widersprüchlichen Reaktionen weiteten sich die Pupillen der Hunde stärker als bei der passenden Reaktion, also dem Folgen einer Einladung oder Abweisung. Eine solche Reaktion ist laut den Forschenden ein Zeichen von Überraschung und erhöhter Aufmerksamkeit.

Die Hunde haben demnach eine Vorstellung entwickelt, welche Reaktionen bei Menschen auf bestimmte Gesten üblich sind. (sda/apa)

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