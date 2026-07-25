Das Balance Bike wird für 2- bis 5-Jährige empfohlen. Bild: shop.tesla.com

Dieses Laufrad von Tesla ist bereits ausverkauft

Tesla hat ein neues Gefährt für Fans lanciert, das bereits ausverkauft ist. Für viel Geld kann es noch ersteigert werden.



Mehr «Leben»

Seit 2018 warten Tesla-Fans sehnsüchtig auf ein E-Bike. Dass ein solches vom Unternehmen produziert wird, hat Elon Musk damals in einem Podcast angedeutet. Nun hat das Techunternehmen etwas Ähnliches lanciert, jedoch für eine etwas andere Zielgruppe: Kinder. Auf der Webseite von Tesla gibt es das Zweirad für Kinder von 2 bis 5 Jahren zum Preis von 225 US-Dollar. Das gute Teil war jedoch schon nach wenigen Stunden ausverkauft, schreibt Galaxus. Wie viele Stücke es genau gab, ist nicht klar. Die ersten Bikes wurden exklusiv für Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzer von Tesla freigeschaltet.

Wer ebenfalls an dem sogenannten Balance Bike interessiert ist, kann sich auf die Warteliste eintragen. Geliefert wird demnach im August.

Eine andere Möglichkeit ist, das Laufrad auf einem Zweitmarkt wie Ebay zu erwerben. Dort könnten die Preise aber schon etwas saftiger ausfallen. Ein Balance Bike wird auf eBay beispielsweise für 500 US-Dollar angeboten. Weitere Räder werden laut Galaxus auch für über 8'000 US-Dollar oder sogar 49'500 US-Dollar angeboten.

Wenige Informationen auf der Webseite

Auf der Tesla-Seite wird mit Infos zum Balance Bike gegeizt. Etwa das Gewicht wird nicht angegeben. Geschrieben wird schlicht von einem leichten Magnesiumrahmen, der für Kinder ab einer Innenbeinlänge von 35 Zentimetern geeignet ist. Der Sattel ist in fünf Stufen nach oben und hinten verstellbar. Das Gerät trägt ein Gewicht von bis zu 30 Kilogramm.

Anders als gängige Kinderlaufräder fehlen bei dem Balance Bike jedoch Prallschutzkappen, die die Finger vor Aufprallen schützen. Ebenfalls fehlen ein Lenkeinschlagsbegrenzer und eine Bremse.

Tesla-Alternativen

Wer für seinen Sprössling trotzdem jetzt schon ein Tesla-Gefährt kaufen möchte, kann auch auf den Cyberquad oder Cybertruck zurückgreifen:

Der Cyberquad ist inspiriert vom Cybertruck. Bild: shop.tesla.com

Vorbild dafür war der Cybertruck. Die Miniversionen werden allerdings für 6- respektive 9- bis 12-Jährige empfohlen. Kostenpunkt? 1650 US-Dollar kostet der Cyberquad, 1500 US-Dollar der Cybertruck.

Der Cybertruck kostet 1500 US-Dollar. Bild: shop.tesla.com

(kek)