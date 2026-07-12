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Wurde 75 Jahre alt: «Police Academy»-Star Peter Van Norden ist tot

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Peter Van Norden (r.) mit Steve Guttenberg 1985 in «Police Academy 2».Bild: www.imago-images.de

Wurde 75 Jahre alt: «Police Academy»-Star Peter Van Norden ist tot

Er stand fast 50 Jahre lang vor der Kamera, war für Rollen in «Police Academy 2» und «Die nackte Kanone 2½» bekannt. Nun ist Peter Van Norden mit 75 gestorben.
12.07.2026, 07:3312.07.2026, 07:33
Jennifer Doemkes / t-online
Ein Artikel von
t-online

Hollywood trauert um Peter Van Norden. Der US-Schauspieler starb am 9. Juli in einem Hospiz in Südkalifornien, wie seine Familie nun publik machte. Der 75-Jährige sei «friedlich eingeschlafen, mit seiner Frau Wendy an seiner Seite», schrieb sein Sohn Robert bei Instagram und würdigte ihn als «grossartigen Vater, Ehemann und Freund» sowie als hoch angesehenes Mitglied der Theatergemeinschaft.

Peter Van Norden hatte fast 50 Jahre lang auf der Bühne und vor der Kamera gestanden. Der gebürtige New Yorker absolvierte eine Schauspielausbildung an der renommierten Neighborhood Playhouse School of the Theatre bei Sanford Meisner. Ende der Siebzigerjahre zog es ihn nach Los Angeles, wo seine Film- und Fernsehkarriere begann.

Officer Vinnie Schtulman in «Police Academy 2»

Seinen grössten Bekanntheitsgrad erreichte Van Norden 1985 als Officer Vinnie Schtulman in «Police Academy 2». An der Seite von Steve Guttenberg spielte er den ersten Partner von Carey Mahoney. Sechs Jahre später war er in der Komödie «Die nackte Kanone 2½» mit Leslie Nielsen zu sehen. Darin verkörperte er den ehemaligen Stabschef des Weissen Hauses, John Sununu.

Neben seinen Kinoauftritten wirkte Van Norden in zahlreichen erfolgreichen Fernsehserien mit. Dazu gehörten unter anderem «Cheers», «Matlock», «L.A. Law», «Emergency Room» sowie die Stephen-King-Miniserie «The Stand – Das letzte Gefecht». Insgesamt war er im Laufe seiner Karriere Teil von mehr als 70 Film- und Fernsehproduktionen.

Gleichzeitig blieb er dem Theater eng verbunden und galt in der US-Bühnenszene als geschätzter Charakterdarsteller. Seine letzte Rolle spielte er im vergangenen Jahr in «Corktown '39» am Matrix Theatre in Los Angeles. Sein letzter Auftritt vor der Kamera war 2025 in einem Kurzfilm. Peter Van Norden hinterlässt seinen Sohn Robert aus der Ehe mit Wendy Van Norden. Das Paar hätte im August seinen 50. Hochzeitstag gefeiert.

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