bedeckt12°
DE | FR
burger
International
USA

Ariana Grande kündigt achtes Studioalbum an

Ariana Grande kündigt achtes Studioalbum an

US-Popstar Ariana Grande hat für Ende Juli ein neues Album angekündigt.
29.04.2026, 04:3229.04.2026, 04:32

«Petal» (auf Deutsch: Blütenblatt) werde am 31. Juli auf den Markt kommen, teilte die 32-Jährige auf Instagram mit. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiss-Video und ein Foto, auf dem sie mit zerzausten Haaren und geschlossenen Augen in die Kamera lächelt. In dem Video sind kleine Blumen zu sehen, die durch Risse im Asphalt wachsen.

Ariana Grande arrives at the 83rd Golden Globes on Sunday, Jan. 11, 2026, at the Beverly Hilton in Beverly Hills, Calif. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Ariana Grande
Ariana Grande kündigt neue Musik an.Bild: keystone

Grande hatte schon Mitte April ein Video von sich in einem Plattenstudio gepostet. Darin beschrieb sie ihre neue Musik als «etwas, das voller Leben ist und durch die Risse von etwas Kaltem und Hartem und Herausforderndem wächst».

Für ihr achtes Studioalbum arbeitete die Sängerin erneut mit dem iranisch-schwedischen Produzenten Ilya Salmanzadeh zusammen, der auch schon mit Grössen wie Ed Sheeran, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Sam Smith und Beyoncé Musik machte.

Konzert-Tour ab Juni

Grande machte zuletzt vor allem als Schauspielerin in dem zweiteiligen Filmmusical «Wicked» in der Rolle der guten Hexe Glinda von sich reden. 2024 hatte sie ihr siebtes Studioalbum «Eternal Sunshine» herausgebracht und im vorigen Jahr eine Tour für diesen Sommer angekündigt. Ab Juni wird sie in mehreren US-Städten und in Kanada auftreten, ab Mitte August sind zehn Konzerte in London geplant. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump wegen neuem Iran-Plan in der Klemme – muss er eine bittere Pille schlucken?
Plötzlich will Teheran nicht mehr über das Atomprogramm reden. Für die Hormus-Strasse soll es aber eine schnelle Lösung geben. Die US-Regierung wehrt sich – noch.
Der Iran bringt US-Präsident Donald Trump mit einem neuen Vorschlag zur Beendigung des Krieges in Nöte. Teheran bietet eine sofortige Vereinbarung über das Ende des Konflikts mit Aufhebung der Sperre der Strasse von Hormus an, will Gespräche über das iranische Atomprogramm aber auf später verschieben.
Zur Story