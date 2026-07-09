klar16°
DE | FR
burger
Leben
USA

Denis Villeneuve und Timothée Chalamet enthüllen neuen «Dune»-Trailer

Dune 3 Trailer
Die Handlung setzt 17 Jahre nach dem zweiten Film ein.Bild: Warner Bros.

Denis Villeneuve und Timothée Chalamet enthüllen neuen «Dune»-Trailer

Bis Dezember müssen die Fans noch auf das Finale der «Dune»-Trilogie warten. Doch Regisseur Denis Villeneuve und Hauptdarsteller Timothée Chalamet haben nun neue Einblicke enthüllt.
09.07.2026, 04:5809.07.2026, 04:58
Jennifer Doemkes / t-online
Ein Artikel von
t-online

Mit den ersten beiden Filmen hat Denis Villeneuve die Science-Fiction-Saga «Dune» zu einem der grössten Kinoereignisse der vergangenen Jahre gemacht. Weltweit spielten «Dune» (2021) und «Dune: Part Two» (2024) zusammen mehr als eine Milliarde Dollar ein und wurden von Kritikern ebenso gefeiert wie vom Publikum. Entsprechend gross ist die Spannung auf den dritten Teil – das epische Finale der Trilogie, das im Dezember 2026 in die Kinos kommt.

Im März hatte Villeneuve einen ersten Blick auf das nächste Kapitel gewährt. Nun enthüllte er weitere Details zum Film mit einem neuen Trailer zu «Dune: Part Three», den er in Los Angeles vorstellte – gemeinsam mit Hauptdarsteller Timothée Chalamet.

Video: YouTube/Warner Bros. DE

«Es ist ein ganz anderes Kaliber»

Die Handlung setzt 17 Jahre nach dem zweiten Film ein. Paul Atreides herrscht als Imperator und hat in seinem Heiligen Krieg zwar «die Galaxis erobert», dabei jedoch «Tausende Welten zerstört», wie es im Trailer heisst. Sein unerbittliches Machtstreben bringt Konsequenzen mit sich – für ihn und die, die er liebt.

«Dieser Teil ist eine Warnung davor, was passieren kann, wenn Menschen Anführern blind folgen, und dass selbst die Guten verleitet werden können», sagt Timothée Chalamet über den finalen Film der Reihe. «Dune: Part Three» sei ganz anders als seine Vorgänger. «Die ersten beiden sind Geschwister. Dieser hier hat seine eigene Energie. Er hat einen neuen Ton», so der Schauspieler.

Genau das war Denis Villeneuves Absicht. «Ich habe meinem Team gesagt: Ich möchte nicht, dass wir in unsere eigenen Fussstapfen treten», so der Regisseur. «Es ist ein ganz anderes Kaliber. Eher ein Thriller, eine intensivere Geschichte – und definitiv auch emotionaler.»

Emotional wurde es für Timothée Chalamet auch mit dem Ende der Dreharbeiten, die 2019 mit dem ersten Film begonnen hatten. «Es war so lange Teil meines Lebens und hatte dann so etwas Endgültiges. Ich empfand eine gewisse Nostalgie dabei, das zu erleben. Ich hatte das Gefühl, einen Teil von mir zu verlieren», beschreibt der 30-Jährige die Fertigstellung der Trilogie.

«Es war einfach bewegend. Ich war melancholisch beim Gedanken, mich von dieser unglaublichen Familie, dieser unglaublichen Crew zu verabschieden.» Wenn er seinem jüngeren Ich von 2019 einen Rat geben könnte: «Ich würde mir sagen: Geniess es. Geniess jeden Moment.»

Mehr Film-News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 8 Serien gibt es 2026 auf Netflix, Disney und Co. zu streamen
1 / 10
Diese 8 Serien gibt es 2026 auf Netflix, Disney und Co. zu streamen

«A Knight of the Seven Kingdoms»

Dieses Spin-off spielt ein Jahrhundert vor den Ereignissen in «Game of Thrones» und handelt vom mutigen Ritter Ser Duncan der Grosse und seinem kleinen Knappe Egg. Es ist eine Zeit, in der die Targaryens noch auf dem Eisernen Thron sitzen und die Zeit der Drachen noch nicht lange vorbei ist.

Cast: Peter Claffey, Dexter Sol Ansell

Verfügbar: Ab dem 19. Januar auf HBO Max

 ... Mehr lesen
quelle: hbo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Menendez-Brüder: Die wahre Geschichte hinter der Netflix-Serie «Monsters»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Luxus-Glace für 95 Euro in Urlaubsland erhitzt die Gemüter
In Italien wird ein besonders teures Glace angeboten. Formel-1-Teamchef Flavio Briatore macht sich über die Käufer lustig. Der Inhaber hält dagegen.
Wertvolle Safranfäden und Blattgold: Ein spezielles Glace in einer Kleinstadt im Hinterland von Bari hat eine saftige Preiserhöhung erfahren. Früher kostete eine Portion Tüte 70 Euro (rund 65 Franken), jetzt verlangt die «Mokambo Gelateria» 95 Euro (rund 87 Franken) dafür.
Zur Story