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Australien: Die Buckelwale sind zurück an der Küste von Australien

Video: watson/nina bürge

Die Buckelwale sind zurück an der Küste Australiens

07.07.2026, 19:3407.07.2026, 19:34

Jährlich wandern rund 60'000 Buckelwale entlang der Ostküste von Australien. Zwischen Juni und September beginnt dort dann die Walsaison. Für Sichtungen der riesigen Säugetiere bieten lokale Unternehmen Whale-Watching-Touren an.

Diese Saison hat in der vergangenen Woche begonnen. Forscher, Fotografen und Einwohner der Küstenstadt Byron Bay teilen spektakuläre Aufnahmen der Buckelwale. Schau dir die riesigen Säugetiere im Video an:

Video: watson/nina bürge

Die Buckelwale verbringen den Sommer der Südhalbkugel in den Gewässern vor der Antarktis. Dort fressen sie sich Fettreserven an und können sich im eisig-kalten Wasser abkühlen. Sobald der Winter auf der Südhalbkugel näher rückt, schwimmen sie Richtung Norden, da die Paarungssaison beginnt. Dort suchen sie Partner und gebären ihren Nachwuchs im wärmeren Wasser. Dadurch, dass Australiens Küsten exakt an diesen Routen der Wale liegen, erblickt man die Tiere dort während drei bis vier Monate häufig.

Laut WWF Australien ist die Route, die die Wale zurücklegen, rund 16'000 Kilometer lang, somit eine der längsten Migrationsrouten aller Tiere. (nib)

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