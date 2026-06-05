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James Handy: Schauspieler aus Top Gun: Maverick ist tot

«Top Gun»-Schauspieler James Handy stirbt nach Stichattacke

05.06.2026, 09:5005.06.2026, 09:50

Der «Top Gun: Maverick»-Schauspieler James Handy ist laut Polizei in Los Angeles niedergestochen und dabei tödlich verletzt worden. Die Polizei bestätigte in einer Mitteilung, dass sie den 81-Jährigen im Vorgarten seines Anwesens gefunden habe – bewusstlos und mit einer Stichwunde in der Brust.

Das Opfer wurde demnach von Rettungssanitätern in ein Krankenhaus gebracht und später für tot erklärt. Ein Verdächtiger stellte sich vor Ort der Polizei – er soll der Sohn der Freundin des Toten sein.

Der 44-Jährige sei festgenommen worden, hiess es von der Polizei weiter. Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte «Variety» den Tod des Schauspielers. Handy spielte in der Actionfilm-Fortsetzung «Top Gun: Maverick» (2022) den Barkeeper Jimmy. Darüber hinaus hatte er eine Rolle in dem Abenteuerfilm «Jumanji» (1995), in dem er einen Kammerjäger spielte. (sda/dpa)

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