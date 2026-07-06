Foto von Taylor Swifts Brautstrauss aufgetaucht – und das Internet so 🤔

Am Wochenende gaben sich Taylor Swift und Travis Kelce das Jawort. Ein Detail der Feier löst nun zahlreiche Reaktionen im Netz aus.

Dinah Rachko / t-online

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Taylor Swift und Travis Kelce sind verheiratet. Die Hochzeit der Sängerin und des American-Football-Spielers fand am Wochenende im grossen Stil in New York statt. Eine Hochzeitsgästin hat inzwischen Eindrücke der Feier auf Instagram veröffentlicht. Ein besonderes Erinnerungsstück, das auf den Fotos zu sehen ist, rückt in den Mittelpunkt.

Ashley Smith posiert mit ihrem Fang. Bild: instagram

Ashley Smith, die die ältere Schwester von Trey Smith und damit mit einem Football-Kollegen von Kelce verwandt ist, wurde vor Ort Zeugin der Vermählung. Sie behält daran eine besondere Erinnerung: In einem aktuellen Post zeigte sie sich mit Swifts Brautstrauss.

Zu den Bildern schrieb sie: «Irgendwie habe ich am Ende Tay Tays Brautstrauss gefangen. Ich glaube fest daran, dass er mir ein Leben voller Liebe, Glück und Lachen bescheren wird.»

Statt eines üppigen Bouquets ist ein locker gebundener Strauss mit Gräsern und Blüten in Rosa, Creme und Salbeigrün zu sehen. Allerdings sehen viele der Stängel mitgenommen aus, einige Blüten des Strausses sind abgeknickt.

«Das, was davon übrig blieb»

In den Kommentaren wird der Zustand des Brautstrausses diskutiert. «Musstest du um den Blumenstrauss kämpfen? Er sieht aus, als hätte er schon einiges durchgemacht», schrieb eine Nutzerin. Eine weitere kommentierte: «Der Blumenstrauss sieht total zerfetzt aus. Ich weiss, dass die Mädels darum gekämpft haben, als ginge es um ihr Leben.» Eine andere fragte: «Ist das der tatsächliche Strauss oder nur das, was davon übrig blieb?»

Taylor Swift und Travis Kelce machten ihre Beziehung im Jahr 2023 öffentlich. Nach rund zwei Jahren verlobten sich die beiden im August 2025 und teilten die Neuigkeit mit ihren Fans. Am 3. Juli 2026 gaben sich Taylor Swift und Travis Kelce dann in New York das Jawort. Zwei Tage nach der Hochzeit ist bislang ausserdem noch kein gemeinsames Foto des Brautpaares veröffentlicht worden.