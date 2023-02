Nach sechs Jahren ist Pink mit neuer Musik zurück – und überrascht alle

Die Sängerin Pink hat ihr neuntes Album herausgebracht – es trägt den Namen «Trustfall» und überzeugt mit seinen Stimmungsschwankungen die Fans.

Am 17. Februar 2023 hat die US-Musikerin Pink ihr neuntes Album «Trustfall» veröffentlicht. Die Fans mussten sich seit ihrem letzten Album sechs Jahre gedulden.

Als die zweifache Mutter gerade mit der Arbeit an ihrem neuen Album begann, war Corona weltweit das Thema der Stunde. Das Album thematisiert den Schmerz und die Angst, welche sie in jener Zeit erlebte. Sie und ihr Sohn machten eine komplizierte Corona-Erkrankung durch. Zudem hatte die Sängerin 2021 zwei Familienmitglieder verloren, die an Krebs erkrankt waren.

Wie sehr ihr das Album am Herzen liegt, teilt sie auch auf ihrem Instagram-Account mit:

«Ich kann kaum glauben, dass der Tag endlich gekommen ist. Ich habe fast geduldig darauf gewartet, mein Herz und meine Seele mit euch allen zu teilen. Dieses Album bedeutet mir so viel, es ist albern. Ich hoffe es wird ein ‹Ich erinnere mich genau wo ich war, als ich es zum ersten Mal hörte›-Album für euch. So viele Optionen, welche wähle ich? Box Sets, Vinyl. Ich will sie alle.»

Auf dem Album spielt Pink mit verschiedenen Genres – von Balladen bis zu tanzbaren Songs ist alles dabei. Hier die Tracklist:

