An diesen Festivals kannst du als Helfer arbeiten (und dir das Ticket sparen)

Festival-Tickets sind ganz schön teuer. Wenn du dir keines leisten kannst oder willst, gibts es eine Möglichkeit, um doch dabei zu sein. Und nein, wir empfehlen dir nicht, über den Zaun zu klettern.

Nur weil du pleite bist, musst du diesen Sommer bestimmt nicht auf Festivals verzichten. An vielen Anlässen kannst du ohne berufliche Qualifikation mithelfen – sei es beim Bändeli verteilen, am Security-Check oder beim Auf- und Abbau. Wir haben dir alles zusammengesucht, weil wir super nett sind damit du nicht musst.

Zermatt Unplugged

Als Helferin darf man auch den Konzerten lauschen.

Datum: 11. bis 15. April 2023

Das Zermatt Unplugged sucht Freiwillige, die zum Beispiel beim Auf- und Abbau, bei der Einlasskontrolle, beim Bändelitausch oder in der Garderobe helfen. Wer mithilft, darf dafür die Konzerte gratis schauen, bekommt pro Schicht eine Mahlzeit und hat ein Getränkeguthaben. Für die Übernachtung in Zermatt oder Täsch ist auch gesorgt und es gibt einen Helfer-Apéro sowie weitere Goodies.



Voraussetzungen nennen die Veranstalter keine.



Hier kannst du dich direkt für einen Einsatz bewerben.

Openair St. Gallen

Den Campingplatz musst du als Helferin nicht mit den anderen Besuchern teilen. Bild: KEYSTONE

Datum: 29. Juni bis 2. Juli 2023



Um am Openair St. Gallen mitzuhelfen, musst du mindestens 16 Jahre alt sein – für manche Tätigkeiten gilt Mindestalter 18. Dein Einsatz wird zwischen 18 und 24 Stunden dauern, auf alle Festivaltage verteilt. Entschädigt wirst du mit einem 4-Tagespass, Verpflegung und einem Crew-Shirt. Zudem erhältst du Zutritt zum Crew-Zelt und dem Crew-Zeltplatz.

Zum Anmeldeformular gehts hier lang.

Openair Frauenfeld

Als Helfer kämpfst du auch gegen den Müll, der liegen gelassen wird. Bild: KEYSTONE

Datum: 6. bis 8. Juli 2023

Das Openair Frauenfeld organisiert seine Helfer für die Einlasskontrolle auch dieses Jahr wieder mithilfe von Vereinen. Aber keine Sorge, du kannst dich ganz einfach als Trash-Hero bewerben und mithelfen, dass Festivalgelände vom zurückgebliebenen Müll zu befreien. Für ungefähr 16 Stunden Arbeit erhältst du ein Gratis-Ticket und während deiner Schicht ist für Verpflegung gesorgt.

Ausgeschrieben werden die Trash-Heroes zu gegebener Zeit auf den sozialen Medien des Openairs. Hier gehts zum offiziellen Instagram-Account des Openair Frauenfeld.

Zürich Openair

Dort könntest du stehen, ohne auch nur einen einzigen Franken ausgegeben zu haben. Bild: keystone

Datum: 22. bis 26. August 2023

Die Helfer-Schichten beginnen am Tag des Festivals und dauern aufgrund der Abbauarbeiten bis am 28. August. Gearbeitet wird zwischen 14 und 6 Uhr – auf zwei bis drei Tage verteilt wirst du insgesamt etwa 18 bis 22 Stunden eingeteilt sein. Du musst für einen Helfereinsatz mindestens 18 Jahre alt sein und Deutsch sprechen und verstehen können.



Als Belohnung erhältst du einen 5-Tagespass, einen Verpflegungsgutschein und ein Staff-Shirt. Campen kannst du auf einem separaten Platz und während deiner Schicht darfst du soviel gratis Soft-Getränke trinken, wie du magst.

Anmelden kannst du dich gleich hier.

Greenfield Festival

Ein Teil der Besucher reist mit dem Auto ans Greenfield. Bild: KEYSTONE

Datum: 8. bis 10. Juni 2023

Am Greenfield sind Verkehrslenker und -lenkerinnen gefragt, die dafür sorgen, dass auf dem Parkplatz kein Chaos ausbricht. Du schaust, dass die Autos und Wohnmobile an die richtige Stelle kommen. Voraussetzung dafür ist, dass du mindestens 18 Jahre alt bist und einen Führerschein, beziehungsweise Kenntnisse der Verkehrsregeln mitbringst.



Du wirst an einem der Festivaltage zwischen 8 und 10 Stunden arbeiten müssen und wirst dafür während deiner Schicht gratis verpflegt, bekommst ein T-Shirt und natürlich einen 3-Tagespass für das Festival.

Anmelden kannst du dich hier.

Royal Arena

So sieht es in der Crowd am Royal Arena aus. Bild: KEYSTONE

Datum: 18. und 19. August 2023

Das Royal Arena sucht für sein Festival gleich in mehreren Kategorien Helferinnen und Helfer. Beispielsweise für den Auf- und Abbau (Achtung, hier muss man an bestimmten Tagen verfügbar sein), den Verkehr und Parkplatz oder die Reinigung. Grundsätzlich gilt Mindestalter 16, im Gastronomiebereich gilt 18 Jahre.



Je nach Aufgabe gibt es eine Bezahlung, sonst gibts einfach ein Ticket fürs Festival, ein Shirt und Verpflegung als Gegenleistung.

Für eine Schicht anmelden kannst du dich unter diesem Link.

Lumnezia

Hier könnte diesen Sommer dein Arbeitsplatz sein. Bild: Openair Lumnezia

Datum: 20. bis 22. Juli 2023

Auch das Lumnezia setzt bei seiner Organisation auf freiwillige Helfer. Für diesen Juli braucht es Helfer hinter der Bar, beim Parkplatz, bei der Depotrücknahme und im Bereich der Infrastruktur. Grundsätzlich müssen die Freiwilligen mindestens 18 Jahre alt sein (Ausnahmen sind möglich).



Als Entschädigung erhältst du einen 3-Tagespass, ein Shirt, ein Konsumationsguthaben, Zutritt zum Helfer-Zelt und ein Überraschungs-Goodie.



Hier kannst du dich als freiwillige Helferin anmelden. Am 13. Februar sollten weitere Stellen freigeschaltet werden.



Winterthurer Musikfestwochen

Lauschiger Arbeitsplatz am Festival. Bild: Thomas Gerstendörfer

Datum: 9. bis 20. August 2023

Ohne 1'000 Helferinnen und Helfer wären die Winterthurer Musikfestwochen nicht das, was sie sind. Von Abendkasse über Gastronomie bis hin zur Künstlerbetreuung gibt es diverse Ressorts, für die man sich einschreiben kann.



Im Gegenzug für die geleistete Arbeit gibts ein T-Shirt, diverse Goodies, Essen und Getränke, ein Helferfest und ab 20 Stunden geleistetem Einsatz Tickets für die Hauptkonzerte.



Wenn du dich für eine Aufgabe anmelden willst, kannst du das hier tun.