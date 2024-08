7 Gründe, wieso Tim Walz gerade Amerikas Lieblings-Dad ist

Make America Happy Again! Nicht nur seine Tochter heisst Hope, der brandneue demokratische Vizepräsidentschafts-Kandidat Tim Walz, Gouverneur von Minnesota, verbreitet gemeinsam mit Kamala Harris auch jede Menge Hoffnung, Energie und Zuversicht. Was sehr wohltuend ist nach dem bleiernen Zweikampf der alten Männer Trump und Biden.

Dad-Content

Mit seiner Tochter Hope zusammen hat Walz einige «Boomer trifft Millennial»-Videos gedreht. Hier besuchen die beiden das grosse jährliche Volksfest, den Minnesota State Fair, und machen, wie es Familientradition ist, «etwas Altes und etwas Neues». Das gefährliche «Neue» ist die «Slingshot» (Steinschleuder), ausgewählt von Hope natürlich, und der familiäre Schleudergang wird sehr lustig per Kamera dokumentiert.

Höchst uneinig sind sich Vater und Tochter, wenn es darum geht, wer beim Fahren eigentlich davon abgehalten werden soll, am Handy herumzufingern. Ob das jetzt Teenies sind, die man von TikTok fernhalten muss, oder «ältere Leute wie du, Dad», die ihren Weg suchen.

DIY

Tim Walz weiss, wie man einen Motor wieder zum Laufen bringt und auch in welchem Laden man das korrekte Ersatzteil preisgünstig kaufen kann.

Er kann nicht nur Autos flicken, sondern auch Butter schnitzen. Selbstverständlich auf seinem heissgeliebten Minnesota State Fair. Seine Skulptur sollte an einen Schulbus erinnern. Was sie auch durchaus tut.

Hund, Katzen und ein Schweinchen

Hier sehen wir einen Blick in die äusserst gediegene Gouverneurs-Residenz von Minnesota. «Minnesota's First Pets», nämlich Hund Scout und Katze Afton, feiern Weihnachten. Die Begleitmusik ist der «Tanz der Zuckerfee» aus dem beliebten Weihnachts-Ballett «Der Nussknacker» von Tschaikowski. Scout und Afton sind denn auch graziös wie zwei Ballerinen.

Afton Walz, wie die rote Katze mit vollem Namen heisst, wird leider seit dem 26. August 2023 vermisst. Offenbar ist es ihr gelungen, ihren Apple AirTag zu entfernen – oder jemand hat ihn entfernt. Im nächsten Video ist Aftons Nachfolgerin Honey zu sehen. Wie Afton und Scout kommt auch sie aus dem Tierheim.

«Aww, ist das Tim Walz, der eine Katze streichelt? Das reicht – 100 Prozent für Walz», twittert die legendäre amerikanische Schriftstellerin Joyce Carol Oates.

Und noch eine Erinnerung an Afton: «Afton, nachdem er den ganzen Tag online gewesen ist und es nicht geschafft hat, Tickets für Taylor Swift zu kriegen.» Kommentiert von @WITangKids mit: «Tim Walz ist ein Swiftie und ein cat guy. Man könnte das nicht besser erfinden. Die Debatte mit JD Vance wird episch.» Vance, der Beleidiger «kinderloser Katzenladys».

Familiendrama mit Happy End, aber höchst schuldbewusst dreinschauendem Scout.

Äusserst beliebt ist auch dieses Bild. «Tim Walz und ein Schweinchen. Einfach wegen Freude.» Das Schweinchen ist auch schon wahlweise durch Donald Trump und JD Vance ersetzt worden.

Der Fürsorgliche

Ein Lovestorm ergiesst sich über den ehemaligen Lehrer, nachdem er einen neuen Gesetzesentwurf unterzeichnet hat, der allen Schülerinnen und Schülern in Minnesota, unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern, Gratis-Frühstück und -Lunch zusichert.

Kaum war Walz zum Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt worden, wurde er auch schon als radikaler Linker beschimpft. «Hungrige Kinder zu füttern, ist nicht radikal, es ist verdammte menschliche Würde», sagt dieser Tweet.

«Sie verbannen Bücher aus ihren Schulen. Wir verbannen den Hunger aus unseren.»

Ein Flair für Musik

Nicht nur Katze Afton war Swiftie, nein, auch Walz selbst engagiert sich gerne für populäre amerikanische Musik. Im Mai 2023 ernannte er sieben Meilen des Highway 5 zum Prince Rogers Nelson (so hiess the artist formerly known as Prince einst mit bürgerlichem Namen) Memorial Highway. Es war sein Geschenk von Minnesota an den prominenten Verstorbenen aus Minnesota. Unterzeichnet hat Walz das entsprechende Dokument selbstverständlich mit violetter Tinte nach dem Prince-Hit «Purple Rain».

Gipfeltreffen der Bros: Gemeinsam mit Phil Murphy, dem Gouverneur von New Jersey (rechts), und Josh Shapiro, dem Gouverneur von Pennsylvania (Zweiter von rechts), sowie dem texanischen Ex-Präsidentschaftskandidaten Beto O'Rourke besuchte Walz ein Springsteen-Konzert in New Jersey.

Der Witzige

Grossartig, wie Walz am 6. August bei seinem ersten öffentlichen Auftritt mit Kamala Harris seinen direkten Gegner JD Vance attackierte: «Wie alle normalen Leute im Herzen Amerikas studierte JD Vance in Yale, erhielt seine Karriere von Silicon-Valley-Milliardären finanziert und schrieb einen Bestseller, der die Gemeinschaft, aus der er stammt, vernichtete. Come on. Ich kann es kaum erwarten, mit diesem Typen zu debattieren – falls er Willens ist, von seiner Couch aufzustehen und sich zu zeigen.»

Er erfand das «Weird»-Label für Trump und Co. und entschärfte sie damit: «Diese Typen sind bloss seltsam. Aber wir haben keine Angst vor seltsamen Leuten. Uns graust etwas, aber wir haben keine Angst.»

Und das ist daraus geworden:

Jünger als ...

Auch wenn ihn Tochter Hope als alten kahlköpfigen Mann bezeichnet, so ist Tim Walz doch jünger als ...

... Brad Pitt, Tom Cruise und Jamie Lee Curtis.