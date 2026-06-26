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Der ultimative Badi-Knigge – was darf nicht fehlen?

Der ultimative Badi-Knigge – was darf nicht fehlen?

Bild: Shutterstock
26.06.2026, 11:4526.06.2026, 12:21
User Unser

Was ist toll, was nervt? Was würdest du dir künftig von deiner Lieblings-Badi und ihren Gästen wünschen? Tauchen wir ein in einen Pool der Schwümbi-Regeln, die unser Miteinander in der Badi für alle angenehmer gestalten würden.

PS. Ja, ja, unsere folgenden Vorschläge sind etwas … anders. Gewollt anders. Schliesslich sind uns die gängigen Badi-Gebote bekannt und trotzdem werden sie nicht eingehalten.

Wir sind gespannt auf deinen Input! <3

Die Musik-Regel

  • «Badis sollten in Musikrichtungen unterteilt werden. Im Norden läuft der Techno, im Süden das R'n'B-Zeugs, etc. Musik in den Badis ist ja schön und gut, aber ich brauche nicht den Mischmasch aus 15 verschiedenen Genres gleichzeitig.» – Leo Helfenberger

Die Bisi-Regel

  • «Wer während seines Badiaufenthalts nicht mindestens einmal aufs WC geht, ist überführt.» – Anna Rothenfluh

Die Rutschbahn-Regel

  • «Ich (30+) möchte nicht blöd angeschaut werden, wenn ich ohne Kind die Wasserrutsche benutzen will. Rutschfreiheit für alle!» – Michael Shepherd

Wir sehen die Shirts schon vor uns!

Der Badi Knigge 2026
Der trockenen Kleidung nach zu urteilen, slidet sie die Rutsche aufrecht.Bild: watson/googlegemini

Die Grüezi-Regel

  • «Als ich kürzlich einen kleinen Badesee umrundete, passierte mich eine Schwimmerin und sagte breit lächelnd: Grüezi. Verdattert grüsste ich zurück. Hundert Meter später passierte ich den nächsten Schwimmer. Auch er flötete gut gelaunt: Grüezi. Im Zürichsee, Bodensee oder Vierwaldstättersee ist mir das noch nie passiert. Ja, nicht mal im Walensee. Aber ich finde es irgendwie herzig. Deshalb bin ich für folgende Badi-Regel: Wenn sich einsame Schwimmerinnen und Schwimmer in einem See passieren, müssen sie sich lieb grüssen! Und zwar mit einem ganzen Grüezi und keinem hingerotzten ‹'Zi›» – Aylin Erol
Stirbt jetzt das Grüezi aus? Das sagt der Dialektforscher

Die Coolness-Regel

  • «Teenies müssen sich entscheiden: ENTWEDER Unterhosen unter Badehosen tragen oder vapen. Die Wahl wird ihnen dermassen schwerfallen, dass sie beides sein lassen werden. Hehe.» – Madeleine Sigrist
Vape oder Unterhose in der Badi
Man kann nicht alles haben. Bild: watson/GoogleGemini

Die Badetuch-Regel

  • «Ich weiss, mein Badetuch ist das schönste in der ganzen Badi – drauf stehen musst du trotzdem nicht» – Corina Mühle

7 - ...

  • ...
Welche etwas anderen Regeln würdest du dir wünschen? Ab in die Kommentare damit!

Mehr Badi:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

(sim)

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