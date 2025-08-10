Die letzten Wochen waren alles andere als ideal für Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter in der Schweiz. Der Sommer zeigte sich von seiner regnerischen Seite. Doch nun hat der Sommer endlich wieder das Ruder übernommen: Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen treiben Herr und Frau Schweizer wieder in Scharen in die Badis.
Doch in welchen Schwimmbädern kühlen sich die Schweizerinnen und Schweizer am liebsten ab? Ein Blick auf die Google-Bewertungen der über 500 Schweizer Badis – Camping-Plätze und einfache Badestellen ausgenommen – zeigt, dass vor allem die kleinen, gemütlichen Schwimmbäder zu den beliebtesten des Landes gehören.
Auf Google können Badi-Besucherinnen und -Besucher eine Bewertung zwischen 1 und 5 Sternen hinterlassen. Alle von uns untersuchten Schwimmbäder erhielten mindestens 3 oder mehr Sterne, aber keine Badi mit mehr als 20 Bewertungen schaffte ein perfektes Rating von 5 Sternen. Doch immerhin 6 Schwimmbäder übertrafen die 4,8-Sterne-Marke. Nachfolgend die Top 10 auf einen Blick:
Note: 4,94/5
Anzahl Bewertungen: 52
Auf Google schneidet die Bergbadi Bergün am besten ab. In den Reviews schwärmen die Gäste von der idyllischen Aussicht auf die Berge, welche Bergün umschliessen. Das Bad wirbt mit einem 50-Meter-Pool mit Rutsche und einem Kinderbad mit Brunnen.
Note: 4,87/5
Anzahl Bewertungen: 38
Auch auf dem zweiten Platz liegt eine weitere Bergbadi: die Schwimmbad von Schwändi bei Glarus. Mit einem Becken von 15 mal 10 Meter ist es auch zugleich das kleinste Bad in den Top 10. Die kleine Grösse wird auch in den Bewertungen geschätzt: «Kleiner, aber sehr schöner Pool mit Privatbad-Charakter», wie ein Besucher schreibt.
Note: 4,85/5
Anzahl Bewertungen: 20
Den letzten Podestplatz belegt das Strandbad von Beckenried NW am Vierwaldstättersee. Das Strandbad sowie der dazugehörige Pool sind während der Öffnungszeiten frei zugänglich, der Parkplatz ist allerdings kostenpflichtig. Für Verpflegung sorgt das dazugehörige Restaurant.
Note: 4,83/5
Anzahl Bewertungen: 24
In Stein am Rhein im Kanton Schaffhausen liegt die Flussbadi Espi. Das Bad liegt am Rhein und ist durch eine Holzumrandung von der Strömung abgetrennt. Laut den Kommentaren soll das Bad super für Kinder sein und einen schönen Ausblick auf die Altstadt bieten.
Note: 4,823/5
Anzahl Bewertungen: 34
Am Zürichsee in Erlenbach liegt die Badanstalt Wyden. Von der Terrasse des Bades gelangt man über eine Treppe direkt in den Zürichsee. Neben dem historischen Gebäude gibt es eine Liegewiese. In den Bewertungen wird besonders oft die Freundlichkeit des Personals erwähnt.
Note: 4,818/5
Anzahl Bewertungen: 22
Im äussersten Westen des Kantons Schaffhausen und mitten in der Natur liegt das Freibad Wilchingen. Das 25-Meter-Bad mit angrenzendem Nichtschwimmerbecken und Spielplatz ist laut den Bewertungen ideal für Familien mit Kindern. Eine Bewertung bringt es auf den Punkt: «Familiär. Freundlich. In der Natur. Einfach zum Geniessen.»
Note: 4,80/5
Anzahl Bewertungen: 142
Im Kanton Bern befindet sich am Ufer des Thunersees das Seebad Faulensee. Auch hier loben die Besuchenden die schöne Aussicht. Das Bad, mit Umkleiden und Duschen, ist frei zugänglich. Der Parkplatz ist jedoch kostenpflichtig.
Note: 4,794/5
Anzahl Bewertungen: 72
Das Strandbad Untersee liegt mitten in Arosa GR. Im Bad hat es kleine Kinderplanschbecken und Volleyballfelder. Am See gibt es einen Sandstrand und einen Sprungturm mit einem 1-Meter- und 3-Meter-Sprungbrett. Der Sprung ins kühle Nass auf fast 1700 Meter über Meer bringt garantiert eine Abkühlung.
Note: 4,791/5
Anzahl Bewertungen: 67
Für den neunten Platz geht es nach Wengen im Kanton Bern. Dort liegt das Schwimmbad Mühledorf. Nebst dem Hauptbecken mit Sprungbrett gibt es noch ein abgetrenntes Kinderbecken. Besonders freuen sich die Besucherinnen und Besucher über die Aussicht auf die umliegenden Alpen.
Note: 4,77/5
Anzahl Bewertungen: 293
Von allen Bädern in den Top 10 hat das Seebad Rapperswil am meisten Bewertungen. Die Badi ist kostenlos zugänglich. In den Kommentaren wird unter anderem gelobt, wie sauber das Bad gehalten wird und wie freundlich das Personal ist.