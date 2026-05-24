«Kondom gefunden» – lustige Google-Reviews zu Schweizer Badis (Heute: Zürich)

Die besten und fiesesten (also auch lustigsten) Bewertungen aus den Freibadis im Kanton Zürich.

Madeleine Sigrist Folge mir

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In der Schweiz gibt es unfassbar viele schöne Badis. Und sie alle ernten meist herzallerliebste Bewertungen. Doch überall, wo es friedvolle Fläzer gibt, gibt es auch den hässigen Haufen. Zweiterer macht seinem Ärger folglich – wie es sich für das heutige Zeitalter gehört, – in den Google-Bewertungen Luft.

Weil wir aber nicht nur die gehässigen Bädeler in den Fokus rücken wollen, kommt nun also immer erst noch ein schöner Kommentar.

Starten wir mit den Badis aus dem Kanton Zürich – weil wir die als watsons am besten kennen. (Oder weil die Autorin aus dem Züri Unterland kommt, wer weiss ...)

Freibad Auhof, Schwamendingen

Die gute Bewertung:

Bild: Google

Die lustige Bewertung:

Bild: google

(-> 5 Sterne. Lol.)

Freibad Seebach

Die gute Bewertung:

Bild: Google

Nicht so gute Bewertung:

Bild: google

Noch eine wichtige Bewertung:

Bild: Google

Freibad Letzigraben

Die gute Bewertung:

bild: google

Die eher nicht so gute Bewertung:

Bild: google

Auch nicht so gut, aber immerhin zwei Sterne:

bild: google

Flussbad Oberer Letten

Die gute Bewertung:

Bild: Google

Die nicht so gute Bewertung:

Bild: Google

Seebad Enge

Die beste Bewertung:

Bild: Google

Die schlechteste Bewertung:

Bild: Google

Flussbad Au-Höngg

Die gute Bewertung:

Bild: Google

Die schlechte Bewertung:

Bild: Google

¯\_(ツ)_/¯

Badi Oetwil am See

Die sehr gute Bewertung:

Bild: google.com

Die bisschen gute Bewertung:

Bild: google.com

Da hatte die Bademeisterin wohl einen schlechten Tag:

Bild: google.com

Strandbad Uster

Die gute Bewertung:

Bild: Google

Die nicht so gute Bewertung:

Bild: Google

Die Bewertung, von der wir nicht wissen, ob sie nun gut oder schlecht ist:

Bild: Google

Badi am See, Pfäffikon

Die gute Bewertung:

Bild: google.maps.com

Die nicht so gute Bewertung:

Bild: google.maps.com

Freibad Kloten

Die gute Bewertung:

Die nicht so gute Bewertung:

Die gute Bewertung:

Bild: Google

(Weiss jemand, was der Jasno mit dem Pfiiil meint?)

Die nicht so gute Bewertung.

bild: google

Und noch eine Bewertung zum Parkier-Vergnügen.

Ihr lest richtig. In Kloten verteilt die Dorf-Anschafferin Verkehrsbussen.

Freibad Flaach

Die gute Bewertung:

Bild: google

Die lustige Bewertung:

Bild: google

(Also ... Hat er 40 Minuten gewartet oder wartet er bis heute?)

Frauenbad Zürich

Die fröhliche Bewertung:

Bild: Google

Die traurige Bewertung:

Waterworld Wallisellen

Die gute Bewertung:

Bild: Google

Die lustigen Bewertungen:

Bild: Google

Oder zusammengefasst ...

Natürlich haben wir jetzt genau die beste (gemeinste!) Bewertung deiner Lieblings-Badi vergessen. Poste sie in die Kommentare!

Der Artikel erschien schon einmal, wurde aufgrund der aktuellen Wetterlage upgedatet. Mitarbeit: Reto Fehr.

Mehr Badi-Kram:

Und natürlich das Badi-gste aller Badi-Videos: