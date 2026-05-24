«Kondom gefunden» – lustige Google-Reviews zu Schweizer Badis (Heute: Zürich)
In der Schweiz gibt es unfassbar viele schöne Badis. Und sie alle ernten meist herzallerliebste Bewertungen. Doch überall, wo es friedvolle Fläzer gibt, gibt es auch den hässigen Haufen. Zweiterer macht seinem Ärger folglich – wie es sich für das heutige Zeitalter gehört, – in den Google-Bewertungen Luft.
Weil wir aber nicht nur die gehässigen Bädeler in den Fokus rücken wollen, kommt nun also immer erst noch ein schöner Kommentar.
Starten wir mit den Badis aus dem Kanton Zürich – weil wir die als watsons am besten kennen. (Oder weil die Autorin aus dem Züri Unterland kommt, wer weiss ...)
Freibad Auhof, Schwamendingen
Die gute Bewertung:
Die lustige Bewertung:
(-> 5 Sterne. Lol.)
Freibad Seebach
Die gute Bewertung:
Nicht so gute Bewertung:
Noch eine wichtige Bewertung:
Freibad Letzigraben
Die gute Bewertung:
Die eher nicht so gute Bewertung:
Auch nicht so gut, aber immerhin zwei Sterne:
Flussbad Oberer Letten
Die gute Bewertung:
Die nicht so gute Bewertung:
Seebad Enge
Die beste Bewertung:
Die schlechteste Bewertung:
Flussbad Au-Höngg
Die gute Bewertung:
Die schlechte Bewertung:
¯\_(ツ)_/¯
Badi Oetwil am See
Die sehr gute Bewertung:
Die bisschen gute Bewertung:
Da hatte die Bademeisterin wohl einen schlechten Tag:
Strandbad Uster
Die gute Bewertung:
Die nicht so gute Bewertung:
Die Bewertung, von der wir nicht wissen, ob sie nun gut oder schlecht ist:
Badi am See, Pfäffikon
Die gute Bewertung:
Die nicht so gute Bewertung:
Freibad Kloten
Die gute Bewertung:
Die nicht so gute Bewertung:
Die gute Bewertung:
(Weiss jemand, was der Jasno mit dem Pfiiil meint?)
Die nicht so gute Bewertung.
Und noch eine Bewertung zum Parkier-Vergnügen.
Ihr lest richtig. In Kloten verteilt die Dorf-Anschafferin Verkehrsbussen.
Freibad Flaach
Die gute Bewertung:
Die lustige Bewertung:
(Also ... Hat er 40 Minuten gewartet oder wartet er bis heute?)
Frauenbad Zürich
Die fröhliche Bewertung:
Die traurige Bewertung:
Waterworld Wallisellen
Die gute Bewertung:
Die lustigen Bewertungen:
Oder zusammengefasst ...
Der Artikel erschien schon einmal, wurde aufgrund der aktuellen Wetterlage upgedatet. Mitarbeit: Reto Fehr.