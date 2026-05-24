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Die besten und lustigsten Reviews zu Schweizer Badis

«Kondom gefunden» – lustige Google-Reviews zu Schweizer Badis (Heute: Zürich)

Die besten und fiesesten (also auch lustigsten) Bewertungen aus den Freibadis im Kanton Zürich.
24.05.2026, 04:4924.05.2026, 04:49
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

In der Schweiz gibt es unfassbar viele schöne Badis. Und sie alle ernten meist herzallerliebste Bewertungen. Doch überall, wo es friedvolle Fläzer gibt, gibt es auch den hässigen Haufen. Zweiterer macht seinem Ärger folglich – wie es sich für das heutige Zeitalter gehört, – in den Google-Bewertungen Luft.

Weil wir aber nicht nur die gehässigen Bädeler in den Fokus rücken wollen, kommt nun also immer erst noch ein schöner Kommentar.

Starten wir mit den Badis aus dem Kanton Zürich – weil wir die als watsons am besten kennen. (Oder weil die Autorin aus dem Züri Unterland kommt, wer weiss ...)

Freibad Auhof, Schwamendingen

Die gute Bewertung:

Google Bewertung Freibad Auhof
Bild: Google

Die lustige Bewertung:

Lustige Google Review Schwweizer Badis: Freibad Auhof
Bild: google

(-> 5 Sterne. Lol.)

Freibad Seebach

Die gute Bewertung:

Lustige Googole Bewertungen zur Badi Seebach
Bild: Google

Nicht so gute Bewertung:

Lustige Google Reviews über Schweizer Badis: Shady Seebach
Bild: google

Noch eine wichtige Bewertung:

Lustige Googole Bewertungen zur Badi Seebach
Bild: Google

Freibad Letzigraben

Die gute Bewertung:

Google Bewertungen zu Schweizer Badis: Letzigrabem
bild: google

Die eher nicht so gute Bewertung:

Lustige Google Reviews zu Schweizer Badis: Letzigraben
Bild: google

Auch nicht so gut, aber immerhin zwei Sterne:

Google Bewertungen zu Schweizer Badis: Letzigrabem
bild: google

Flussbad Oberer Letten

Die gute Bewertung:

Schweizer Google Badi Reviews: Letten
Bild: Google

Die nicht so gute Bewertung:

Google Schweizer Badi-Reviews: Obererer Letten
Bild: Google

Seebad Enge

Die beste Bewertung:

Schweizer Google Bewertungen zu Badis: Seebad Enge
Bild: Google

Die schlechteste Bewertung:

Schweizer Google Bewertungen zu Badis: Seebad Enge
Bild: Google

Flussbad Au-Höngg

Die gute Bewertung:

Google Bewertungen zu Schweizer Badis: Höngg
Bild: Google

Die schlechte Bewertung:

Google Bewertungen zu Schweizer Badis: Höngg
Bild: Google

¯\_(ツ)_/¯

Badi Oetwil am See

Die sehr gute Bewertung:

oetwil badi berwertungen
Bild: google.com

Die bisschen gute Bewertung:

oetwil badi berwertungen
Bild: google.com

Da hatte die Bademeisterin wohl einen schlechten Tag:

oetwil badi berwertungen
Bild: google.com

Strandbad Uster

Die gute Bewertung:

Lustige Google Bewertungen über Schweizer Badis: Uster
Bild: Google

Die nicht so gute Bewertung:

Lustige Google Bewertungen über Schweizer Badis: Uster
Bild: Google

Die Bewertung, von der wir nicht wissen, ob sie nun gut oder schlecht ist:

Lustige Google Bewertungen über Schweizer Badis: Uster
Bild: Google

Badi am See, Pfäffikon

Die gute Bewertung:

Badi Pfäffikon
Bild: google.maps.com

Die nicht so gute Bewertung:

Badi Pfäffikon
Bild: google.maps.com

Freibad Kloten

Die gute Bewertung:

Badi Wetzikon

Die nicht so gute Bewertung:

Badi Wetzikon

Die gute Bewertung:

Lustige Google Bewertungen zu Schweizer Badis: Kloten
Bild: Google

(Weiss jemand, was der Jasno mit dem Pfiiil meint?)

Die nicht so gute Bewertung.

Bild
bild: google

Und noch eine Bewertung zum Parkier-Vergnügen.

Bild

Ihr lest richtig. In Kloten verteilt die Dorf-Anschafferin Verkehrsbussen.

Freibad Flaach

Die gute Bewertung:

Lustige Google Bewertungen zu Schweizer Badis: Flaach
Bild: google

Die lustige Bewertung:

Lustige Google Bewertungen zu Schweizer Badis: Flaach
Bild: google

(Also ... Hat er 40 Minuten gewartet oder wartet er bis heute?)

Frauenbad Zürich

Die fröhliche Bewertung:

Google Reviews: Frauenbad Zürich
Bild: Google

Die traurige Bewertung:

Frauenbad Zürich: Lustige Google Bewertung

Waterworld Wallisellen

Die gute Bewertung:

Google Bewertungen: Waterworld Wallisellen
Bild: Google

Die lustigen Bewertungen:

Lustige Google Bewertungen: Badi Wallisellen
Bild: Google

Oder zusammengefasst ...

Bild
Natürlich haben wir jetzt genau die beste (gemeinste!) Bewertung deiner Lieblings-Badi vergessen. Poste sie in die Kommentare!

Der Artikel erschien schon einmal, wurde aufgrund der aktuellen Wetterlage upgedatet. Mitarbeit: Reto Fehr.

Mehr Badi-Kram:

Und natürlich das Badi-gste aller Badi-Videos:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent
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