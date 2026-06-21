«Mit 30 kommen die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Warum bin ich ständig müde? Was mache ich eigentlich hier? Und vor allem: Wer bin ich?



Darum lese ich jetzt Richard David Prechts Sachbuch ‹Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?›.

Precht nimmt einen mit auf eine humorvolle Reise durch Philosophie, Psychologie, Hirnforschung und Ethik. Ein Buch für alle, die gerne über das Leben nachdenken, aber nicht in trockener Theorie ertrinken wollen.

Mal schauen, ob ich danach genauso ratlos bin wie vorher.»

Chantal Stäubli