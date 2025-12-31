Das sind die meistverkauften Bücher 2025

Das meistverkaufte Sachbuch der Deutschschweiz 2025 ist «Organisch» der deutschen Ärztin Giulia Enders. Mit dem Nachfolger ihres Erfolgsdebüts «Darm mit Charme» setzt sie sich in der Jahresbestsellerliste gegen mehrere Dauerbrenner durch.

Das meistverkaufte Sachbuch der Deutschschweiz. Bild: orell füssli

Statt nochmals ein einzelnes Organ unter die Lupe zu nehmen, betrachtet Enders in ihrem neusten Buch den Körper und seine Funktionsweise als Ganzes. Während 13 Wochen belegte sie damit den Spitzenplatz des vom Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband (SBVV) präsentierten Verkaufsrankings der Kategorie Sachbuch Hardcover.

Auf Rang zwei folgt Stefanie Stahl mit «Das Kind in dir muss Heimat finden». Das Ratgeberbuch stand 2022 und 2023 zuoberst auf dem Podest, 2024 landete es auf dem dritten Platz.

Diesen belegt nun die Biografie des Schweizer Ski-Rennfahrers Marco Odermatt. Gemeinsam verfasst wurde sie von den Tamedia-Journalisten Christof Gertsch und Mikael Krogerus, der als Co-Autor von «Faustregeln» zudem auf Platz acht der Liste zu finden ist.

Die Biografie über den Skirennfahrer Marco Odermatt trägt den Titel «Marco Odermatt - Meine Welt». Bild: keystone

Persönliche Fragen im Zentrum

Weiterhin halten sich auch Elke Heidenreichs «Altern» und Barbara Bleischs «Mitte des Lebens» weit oben in der Bestsellerliste. Bildeten sie 2024 noch das Spitzenduo, reicht es im auslaufenden Jahr immer noch für Rang vier und fünf.

Die Bestseller der Kategorie Sachbuch Hardcover deuteten auf ein älteres Publikum hin. «Die präsenten Themen widerspiegeln die Lebens- und Leseerfahrung des Publikums», kommentiert Tanja Messerli, Geschäftsführerin des SBVV. Ein Sachbuch werde sorgfältig ausgewählt. Häufig anhand der Fragen, die gerade persönlich beschäftigen.

Für Messerli überraschend hat es in die Top 10 auch ein Buch über Schweizer Politik geschafft: «Wie der Bundesrat die Schweiz regiert und weshalb es trotzdem funktioniert» des ehemaligen Schweizer Bundeskanzlers Walter Thurnherr.

Top Ten 2025 in der Kategorie Belletristik

Nelio Biedermann: «Lázár» (Rowohlt, Berlin) Martin Suter: «Wut und Liebe» (Diogenes) Dan Brown: «The Secret of Secrets» (Lübbe) Joël Dicker: «Ein ungezähmtes Tier» (Piper) Dorothee Elmiger: «Die Holländerinnen» (Hanser) Christine Brand: «Vermisst - Der Fall Emily» (Blanvalet) Jean-Luc Bannalec: «Bretonische Versuchungen» (Kiepenhauer & Witsch) Philipp Gurt: «Engadiner Teufel» (Dörlemann) Rebecca Yarros: «Onyx Storm - Flammengeküsst» (DTV) Philipp Gurt: «Todesengel» (Kampa Verlag)

Top Ten 2025 in der Kategorie

Giulia Enders: «Organisch» (Ullstein HC) Stefanie Stahl: «Das Kind in dir muss Heimat finden» (Kailash / Sphinx) Christof Gertsch, Mikael Krogerus: «Marco Odermatt - meine Welt» (Wörterseh) Elke Heidenreich: «Altern» (Hanser Berlin) Barbara Bleisch: «Mitte des Lebens» (Hanser) Eckart von Hirschhausen: «Der Pinguin, der fliegen lernte» (DTV) Philip Hopf, Kiarash Hossainpour: «Jeden Tag einen Schritt» (Next Level Verlag) Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler: «Faustregeln» (Kein & Aber) Verena König: «Trauma und Beziehungen» (Arkana) Walter Thurnherr: «Wie der Bundesrat die Schweiz regiert und weshalb es trotzdem funktioniert» (Kein & Aber)

