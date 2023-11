11 simple Rezepte für deine veganen Gäste (und dich selbst) 🌱

Wenn eine softeisartige Masse entstanden ist, kann man das Eis in eine lagerfähige Form umfüllen oder gleich verzehren.

Aus dem Tiefkühler nehmen und mit einem starken Schwingbesen kräftig durchrühren und wieder in den Tiefkühler stellen und den Vorgang in kürzeren Abständen zweimal wiederholen.

Falls du keine Eismaschine bereit hast: Die Masse in eine grosse Schüssel geben und für 1.5 Stunden in den Tiefkühler stellen.

In der Eismaschine etwa 1 Stunde einfrieren lassen.

Zucker mit Wasser in einem Topf vermischen und aufkochen, bis der Zucker aufgelöst ist. Auskühlen lassen.

Fruchtfleisch in Würfeln schneiden.

Den Fruchtsalat nach Belieben mit Zucker abschmecken und in kleinen Dessertschalen anrichten.

Obst in einer Schüssel vermengen und mit Saft der Zitrone vermischen.

Orangen schälen und in kleine Stücke schneiden.

Apfel schälen und das Kerngehäuse entfernen und in kleine Stücke schneiden.

Kiwis schälen und in Stücke schneiden.

Den Apfel in kleine Stücke schneiden, mit Zitrone beträufeln und 15 Minuten auf niedriger Stufe köcheln lassen.

Wasser in einem Topf mit den Vanilleschoten (Mark und Schote), Zucker und Zimtstange zum Kochen bringen.

In einer Auflaufform abwechselnd Zucchiniblätter und Gemüsesauce schichten. Die letzte Schicht sollte die Gemüsesauce sein.

In einem Topf etwas Öl erhitzen und das Gemüse darin anbraten.

Zwiebel fein hacken und Tomate in kleine Stücke schneiden.

Petersilie in kleine Stücke schneiden und mit dem Olivenöl, dem Gemüse und den Teigwaren vermischen.

Spinat in breite Streifen schneiden.

Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Spargeln kräftig anbraten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Spargel in mundgerechte Stücke schneiden.

1 Teetasse (ca. 200g) Reis in einen Kochtopf geben.

Currypaste in einen heissen Topf geben und bei mittlerer Hitze für 5 Minuten anbraten.

Auberginen vierteln und die Zucchini in kleine Stücke schneiden.

Alle Zutaten für die Currypaste in einen Mixer geben und fein pürieren.

Zwiebeln halbieren und in Scheiben schneiden.

Tomaten kurz in kochendem Wasser blanchieren.

Linsen in ein Sieb geben und abspülen.

Birne vierteln, entkernen und dann in dünne Spalten schneiden.

Randen etwas abkühlen lassen und dann in feine Scheiben schneiden.

Randen ungeschält für 45 Minuten in kochendes Salzwasser geben.

Gewürze in einem Mörser grob zerkleinern und anschliessend mit den Kichererbsen in einem Mixer pürieren.

Kreuzkümmel und die Koriandersamen für 1-2 Minuten mit etwas Öl in einer Pfanne anbraten.

