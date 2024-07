Video: watson

Zigis und kein BH: Darum sind wir diesen Sommer Rotzgören

Die Gen-Z hat den diesjährigen Sommer zum «Brat-Summer» erklärt. Was das genau bedeutet, erfährst du im Video.

Am 7. Juni hat die Sängerin Charli XCX ihr neues Album «Brat» herausgebracht. Zu Deutsch: Rotzgöre. Auf TikTok gingen ihre Songs sofort viral und die 31-Jährige löste einen internationalen Hype aus. So gilt der Sommer 2024 für die Gen-Z als Brat-Summer. Was eine «Brat» genau ausmacht, wieso gerade alle eine sein wollen und was Kamala Harris mit dem Brat-Phänomen am Hut hat, erfährst du im Video:

PS: Das Wort «brat» auf dem Albumcover ist extra verpixelt, das hat Charli angeblich so gewollt.

