Kayla Shyx kritisiert «Clean Girls» – und holt sich einen Shitstorm

Kayla Shyx ist für ihre direkte Art bekannt. Mit einem neuen Video verärgert sie aber nicht nur ihre Fans, sondern auch die von Taylor Swift.

Sabeth Vela

Kayla Shyx ist seit Jahren als Video-Creatorin auf Steilfahrt. Auf Youtube und Instagram hat die 22-Jährige je über 800'000 Abonnentinnen und Abonnenten. Seit ihrem Video über ihre Erlebnisse an einem Rammstein-Konzert machte die Deutsche zudem auch international Schlagzeilen. Dadurch baute sich Shyx online eine sehr positive Community auf. Nach ihrem neusten Youtube-Video stellen sich nun aber ihre Fans gegen sie.

Im fast 30-minütigen Clip sprach Shyx über «Clean Girls» und setzte dazu den Titel: «Wie Clean Girls unser Leben zerstören.»

Moment, da klingelt doch was, was ist das schon wieder? Wer hat immer aufmerksam meine Artikel gelesen, hä? Ja, dann wüsstet ihr das.

Ok, ok, ich erklärs euch nochmal. Als «Clean Girl» (oder auch «Vanilla Girl») wird eine Ästhetik bezeichnet, die vor allem auf Social Media Anklang findet. Als Clean Girls bezeichnet man Frauen mit einem gesunden Lebensstil durch Yoga, Journaling und Green Juices, ein Kleiderschrank voll mit beigen und minimalistischen Klamotten und eine ausführliche Skin-Care-Routine.

Video: watson/Sina Alpiger, Sabeth Vela

Shyx schiesst gegen Taylor-Swift-Fans

In ihrem Video schiesst nun Shyx gegen alle Frauen, die diese Ästhetik verkörpern – und Taylor Swift hören. Die Musik der Amerikanerin sei nämlich der Inbegriff des Clean-Girl-Trends. Sie bezeichnet sie als langweilig und meint «dass sie sich nicht getrauen swag zu haben.» Dies, weil durch diesen Trend allen Frauen gezeigt wird, dass man monoton und basic sein soll und so weniger den Mut haben, aus der Masse heraus zu stechen.

So hat sie sich Kalya selbst dabei erwischt, dass sie plötzlich das Gefühl hatte, dass sie auch ein Clean Girl sein muss. Das, obwohl sie ihren Kleiderstil sehr gerne mag und ihr Style – im Gegensatz zu den Clean Girls – auch wirklich ein Style ist.

Shyx löscht Video

Im Video macht Shyx immer wieder klar, dass das nur ihre Meinung ist und am Anfang des Videos gibt sie den Disclaimer, dass sie in diesem Video ablästern will und davon nichts böse meint. Zudem ist die Youtuberin dafür bekannt, sich sehr direkt und mit viel Sarkasmus auszudrücken.

Trotzdem scheint das Video vielen ihrer Fans in den falschen Hals gelangt zu sein. In den Kommentaren waren Hunderte von Bemerkungen zu lesen à la: «Wieso schiesst du gegen Frauen, die dir nicht getan haben?» oder «Hast du das Gefühl du bist was Besseres? Nicht sehr feministisch von dir.» Unterdessen hat Kayla Shyx das Video von ihrem Kanal gelöscht.

Doch was einmal im Internet war, bleibt auch dort. So hat eine Userin auf TikTok das ganze Video in sechs kurzen Clips wieder hochgeladen. Das erste davon hat fast eine halbe Million Aufrufe.

Video: watson/tiktok/qmasu05, youtube/kaylashyx

Auch dort wird in den Kommentaren gegen Shyx geschossen. Zudem werden nun von anderen Creatorn Videos gepostet, die die Influencerin kritisieren. Einige posten dabei «Clean Girl»-Fotos von sich und schreiben dazu «Ich bin ja so langweilig», während andere offen Shyx kritisieren.

Video: watson/tiktok/pauline_brenner

Video: watson/tiktok/verairina13

«Kayla ist und bleibt die Lustigste, hört mal auf herumzujammern»

Wie bei den meisten Shitstorms wird dabei sofort nach mehr Gründen gesucht, um einen Influencer zu canceln. So wird nun der Youtuberin vorgeworfen, sie habe sich schon vorher daneben benommen und man habe ja immer gewusst, dass sie eigentlich gar nicht so toll sei.

Einige Creator und Fans nehmen Shyx aber auch in Schutz. So meinte etwa eine TikTok-Userin: «Sie sagt ja, dass das nur ihre Meinung ist, wieso wollt ihr unbedingt jemanden canceln?» und eine Zweite: «Kayla ist und bleibt die Lustigste, hört mal auf herumzujammern.»

Video: watson/tiktok/morethangossip

Kayla Shyx hat sich bisher nicht zum Video und der Kritik geäussert.