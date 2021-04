Leben

Meme-Star «Disaster-Girl» verkauft Original-Foto – und sahnt dabei richtig ab

Das kleine Mädchen, welches mit teuflischem Lachen vor einem brennenden Haus steht, kriegt jetzt Kohle: Die jetzt 21-Jährige verkauft das Original-Foto als NFT für 440'000 CHF.

Wer ansatzweise etwas mit Memes am Hut hat, wird das Bild kennen:

Disaster Girl, real name Zoë Roth, just sold an NFT of the original photograph of her smiling at a burning house for close to $500,000 in Ether.



Pretty good deal. https://t.co/1oF3YTkZ8T pic.twitter.com/yAogWIMOnl — Nick Statt (@nickstatt) April 29, 2021

Ein kleines Mädchen, welches vor einem brennenden Haus steht und schelmisch in die Kamera grinst. Ob sie etwas mit dem Brand zu tun hat? Ihr Grinsen lässt nichts Gutes erahnen und machte die damals 4-jährige Zoë Roth zum Meme-Star.

Davon kann die jetzt 21-Jährige profitieren: Wie die «New York Times» berichtet, hat Roth das Original-Foto bei einer Online-Auktion für 180 Ether versteigert – zum Zeitpunkt der Versteigerung entsprach dies umgerechnet einem Wert 440'000 CHF. Das Foto verkaufte sie als sogenanntes NFT (Non-fungible Token). Das Copyright bleibt bei ihr, womit sie jedes Mal 10 Prozent des Erlöses erhält, wenn das NFT weiterverkauft wird.

Als sie vier war, fotografierte ihr Vater Zoe Roth vor einem brennenden Haus. Ihr Lächeln wurde zum Webhit und in unzählige Unfallfotos montiert. Jetzt hat Roth das Originalbild als NFT versteigert. https://t.co/VDHGWcuUeC pic.twitter.com/nWHJK0LNgk — DER SPIEGEL (@derspiegel) April 30, 2021

Ja und hatte die kleine Zoë etwas mit dem Brand des Hauses zu tun? Nein, das Ganze hat sich so abgespielt: Das berühmte Foto wurde an einem Samstagmorgen im Jahr 2005 von ihrem Vater, Dave Roth, geschossen. Damals wurde ein Haus in der Nachbarschaft im Rahmen einer Feuerwehrübung in Brand gesetzt – die Situation war also um einiges entspannter als das Bild es vermuten lässt. Doch der Vater schien zu realisieren, dass er mit seiner Kamera einen ungewöhnlichen Moment eingefangen hat. 2007 reichte er das Foto bei einem Foto-Wettbewerb ein und gewann. Von da an war die Verbreitung nicht mehr aufzuhalten und das «Disaster-Girl» war geboren.

Die jetzt 21-Jährige Zoë Roth studiert nun an der University of North Carolina in Chapel Hills, schreibt die «New York Times» weiter. Sie sei bisher nie als Disaster-Girl erkannt worden, doch in ihrem Bekanntenkreis wisse man von ihrem «Meme-Fame». Mit dem nun erworbenen Geld – zurzeit noch in der Form von Kryptowährung – möchte sie ihr Studiendarlehen abzahlen und für gute Zwecke spenden. (saw)

