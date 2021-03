Spass

Klischeekanone

Das Arbeitsleben mit Video-Calls beschrieben in 11 lustigen Memes



Keinen Bock mehr auf Video-Calls und Zoom-Meeting? Dann sind diese 11 Memes für dich

Das Leben im Home-Office bekommt einigen gar nicht mal so schlecht. Die Vorteile sind dabei durchaus logisch ableitbar. Doch kaum jemand wird sich dabei auf diese elenden Video-Meetings beziehen.

Es ist kein Geheimnis, dass gefühlt 99,9% aller Meetings in Tat und Wahrheit auch ein simples Mail hätten sein können. Das war schon immer so und wird womöglich auch einige Zeit noch so bleiben. Doch während diese Meetings in der Prä-Covid-Ära immerhin eine kurzweilige Veränderung des unmittelbaren Arbeitsumfelds mit sich brachten (und so eine willkommene Abwehr konstituierten), fehlt dieser positive Aspekt bei virtuell abgehaltenen Meetings.

Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass Face-to-Face-Kommunikation vor Ort in der Regel wesentlich einfacher zu bewerkstelligen ist als dieses Meta-Dings, das man bei Video-Calls zu absolvieren gezwungen ist. Dass die Coronapandemie nun doch schon ein Jahr andauert und bereits Abnützungserscheinungen hinterlassen hat, kommt natürlich erschwerend obendrauf.

Darum versuchen wir, dir Linderung zu verschaffen. Und zwar in Form von 11 harmlosen Memes, die dir aufzeigen sollen, dass du nicht alleine mit deinem Struggle bist.

Ich hab doch gewusst, dass mir das alles irgendwie bekannt vorkommt!

Bild: watson

Tu nicht so, du machst das doch auch!

Bild: watson

Wie ... wie lange ward ihr schon da?

Bild: watson

Jeder Chef, immer.

Bild: watson

Die Sternstunde für das topqualifizierte Kaderpersonal!

Bild: watson

Prioritäten, Leute. PRI-O-RI-TÄ-TEN!

Bild: watson

Ui nein, das gibt's ja gar nicht ...

Bild: watson

Eine Augenweide 😍

Bild: watson

Immerhin geht die Zeit dabei so schön langsam vorbei (:

Bild: watson

Wollte mich eh wieder mal neu orientieren ¯\_(ツ)_/¯

Bild: watson

Gibt es eigentlich schon eine Petition dagegen?

Bild: watson

Noch mehr seicht Unterhaltendes auf Kosten deiner Arbeitszeit:

