Lenkerin nickt am Steuer ein: Anhänger kippt auf A1 um



Eine Lastwagenlenkerin hat am Mittwochmittag auf der Autobahn A1 bei Spreitenbach AG einen Selbstunfall gebaut. Die 54-Jährige war am Steuer kurz eingenickt: Der Lastwagen kollidierte mit Randleitplanke und der Anhänger kippte um.

Zum Unfall kam es auf der Fahrbahn Richtung Zürich. Am Fahrzeug und an der Autobahnanlage entstand grosser Sachschaden, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Die Schweizerin musste den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts abgeben. Die Staatsanwaltschaft Baden ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Die Lenkerin dürfte gemäss Polizeiangaben gegen das Alkoholverbot im Berufsverkehr verstossen haben. (aeg/sda)