Das Haus brannte teils bis auf die Grundmauern ab. Bild: BRK News

Polizeirapport

Feuer zerstört Bauernhaus in Tagelswangen ZH

In Tagelswangen ZH ist am Montagabend ein Bauernhaus in Brand geraten. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand.

Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes habe sich eine Person in dem Haus befunden, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie habe das Feuer jedoch rechtzeitig bemerkt und sich in Sicherheit bringen können.

Die Meldung zum Brand ging den Angaben zufolge um 21.00 Uhr bei der Polizei ein. Die Ursache werde ermittelt, teilte die Kantonspolizei Zürich in einem Communiqué mit. Die Höhe des Schadens liess sich demnach noch nicht beziffern. (sda)