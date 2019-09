Polizeirapport

Traktor kracht bei Appenzell in Traktor – Rad ab



Zwei Traktoren mit breiten Doppelrädern sind am Mittwoch beim Kreuzen auf der Gontenstrasse in Appenzell ineinander geprallt. Einer der Traktoren rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte in ein entgegenkommendes Auto.

Bild: Kapo AI

Eines der grossen Traktorräder wurde durch den Zusammenprall weggerissen und rollte in ein weiteres Auto, wie die Appenzell Innerrhoder Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde niemand, es entstand aber grösserer Sachschaden. Die Ölwehr musste aufgeboten werden. (sda)