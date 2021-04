Spritztour mit Mamas Auto: 17-Jähriger baut Unfall und macht sich aus dem Staub

Polizeirapport

Winterthur: Alkoholisierter 17-Jähriger baut Unfall mit Mamas Auto



Ein 17-Jähriger hat sich in der Nacht auf Dienstag in Winterthur das Auto seiner Mutter «geliehen» und damit eine Spritztour mit seiner Freundin gemacht. Dabei kollidierte er in Stadel mit einem geparkten Lieferwagen. Es wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Schaden von über 10'000 Franken.

Ohne den Unfall zu melden, machten sich die beiden jungen Leute zu Fuss auf in Richtung Innenstadt. Dabei wurden sie jedoch von einer Patrouille der Stadtpolizei angehalten, wie diese am Mittwoch mitteilte. Ein Atemalkoholtest bei dem jugendlichen Lenker fiel positiv aus. Die beiden Minderjährigen müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten. (meg/sda)

