Polizeirapport

Unsicherer Autolenker mit zehn Kilo Kokain in Richterswil gestoppt

Die Zürcher Kantonspolizei hat am Dienstag auf der A3 in Richterswil in einem Auto zehn Kilogramm Kokain entdeckt und sichergestellt. Einer Polizeipatrouille war das Fahrzeug zuvor aufgefallen, weil es «sehr unsicher in Richtung Zürich fuhr», wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei der Kontrolle kam bei den Polizisten der Verdacht auf, dass mit dem Lenker oder dem Auto etwas nicht stimmt, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Ein Drogenspürhund habe dann «grosses Interesse an der Mittelkonsole des Personenwagens» gezeigt. Fahrzeugspezialisten des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit hätten daraufhin den Innenraum demontiert. Dabei seien sie auf einen Hohlraum mit den Drogen gestossen.

Der Fahrzeuglenker, ein 52-jähriger Albaner mit Wohnsitz in Deutschland, wurde festgenommen und der Staatsanwaltschaft übergeben. (sda)