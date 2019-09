Polizeirapport

Solothurn

Rüttenen: Betrunkener flüchtet vor Polizei und rast durch mehrere Dörfer



Betrunkener (49) flüchtet vor Polizei und rast durch mehrere Solothurner Dörfer

Ein alkoholisierter Automobilist hat am Dienstagabend in Günsberg SO versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach einer Verfolgungsjagd durch mehrere Gemeinden konnte der Mann in Rüttenen SO gestoppt und festgenommen werden.

Gemäss Polizeiangaben vom Donnerstag geschah der Vorfall am Dienstag vor 18 Uhr. Eine Patrouille der Kantonspolizei Solothurn wollte in Günsberg einen Autofahrer kontrollieren. Dieser ergriff jedoch die Flucht und missachtete die Halteaufforderungen der Polizei.

Die Verfolgungsjagd führte durch mehrere Gemeinden. Mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte konnte das flüchtende Fahrzeug in Rüttenen angehalten werden. Dabei kam es zu einer leichten Kollision zwischen dem Fluchtauto und einem zivilen Polizeifahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeuglenker zeigte ein positives Resultat. Die Polizei nahm dem 49-Jährigen den Führerausweis ab und wird gegen ihn eine Strafanzeige einreichen. (sda)