Polizei entdeckt auf St. Galler Strasse selbstgepinselte Parkfelder

Die Stadtpolizei St. Gallen hat aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung auf einer Strasse widerrechtlich aufgemalte Blaue-Zone-Parkfelder entdeckt. Wer für mehr Parkplätze zu Farbeimer und Pinsel griff, ist der Polizei vorerst nicht bekannt.

Es habe sich tatsächlich jemand die Mühe gemacht, ein bestehendes Parkplatzfeld zu erweitern, schrieb das «St. Galler Tagblatt» in der Ausgabe vom Dienstag. Von Laien sei die illegale Aktion auf den ersten Blick nicht erkennbar gewesen.

Ein zuvor aufgehobenes Parkfeld, auf welchem drei Autos abgestellt werden konnten, sei von Unbekannten wieder auf die Strasse gemalt worden, bestätigte ein Sprecher der Stadtpolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das widerrechtlich angebrachte Parkfeld meldete eine Person, welche den Strassenabschnitt mit einem Velo passierte und Mühe bekundete, dort mit entgegenkommenden Fahrzeugen zu kreuzen. Genau aus diesem Grund wurde das entsprechende Parkfeld vor kurzer Zeit aufgehoben, so der Polizeisprecher weiter.

Wer die blauen Pinselstriche auf der Unterstrasse gezogen hatte, weiss die Polizei nicht. Die Urheber müssten mit einer Anzeige rechnen, so der Polizeisprecher weiter.

Im vergangenen März kündete die Stadt St. Gallen an, mehr als hundert oberirdische Parkplätze in der Innenstadt aufzuheben. Das Ziel ist die Verlagerung abgestellter Autos in öffentliche Tiefgaragen. (sda)