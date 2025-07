Am Dienstagmorgen wurde die Kantonspolizei Thurgau auf ein Fahrzeug in einem frauenfelder Kanal aufmerksam gemacht. Bild: brk news

Polizeirapport

Passant entdeckt führerloses Fahrzeug in Frauenfelder Kanal

Ein Passant hat die Thurgauer Kantonspolizei am Dienstagmorgen auf ein Auto im Walzmühlekanal in Frauenfeld hingewiesen. Weshalb der Fiat ins Wasser gelangte und wer ihn fuhr, war gemäss der Polizei zunächst unklar.

«Eine Polizeipatrouille fand das Auto herrenlos im Kanal», bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau am Dienstagmittag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA eine entsprechende Meldung von «Blick-Online». Die Unfallursache werde abgeklärt. Ebenso laufen Ermittlungen, wer der Fahrer oder die Fahrerin des Autos war.

Vorsorglich habe die Feuerwehr eine Ölsperre errichtet. «Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Meldung erhalten, dass es Schäden an der Umwelt gegeben hat», so der Polizeisprecher weiter. Das Auto wurde am Dienstagvormittag aus dem Kanal geborgen. (sda)