Am Montagabend verunfallte ein Lieferwagen in Brugg AG. Bild: kantonspolizei aargau

Polizeirapport

Lieferwagenfahrer wird in Brugg AG eingeklemmt und stirbt

Ein 60-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Brugg AG in der Fahrerkabine seines Lieferwagens eingeklemmt worden. Er verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Der Lieferwagenfahrer fuhr kurz vor 14 Uhr in Brugg in Richtung Lauffohr. Dabei kam er laut der Polizei am Dienstag aus noch ungeklärten Gründen von der Strasse ab, überquerte ein Trottoir und prallte gegen einen Zaun.

In der Folge fuhr er mit dem Fahrzeug über eine Wiese, kollidierte erneut mit einem Zaun sowie mehreren Bäumen und kam dort zum Stillstand. Am Dienstagnachmittag konnte laut der Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass ein medizinisches Problem zum Unfall geführt hat.

Am Lieferwagen entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Für die polizeiliche Unfallaufnahme, die Bergungsarbeiten und die Reinigung der Unfallstelle musste die Zurzacherstrasse zeitweise gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um, wie die Polizei weiter mitteilte. (sda)