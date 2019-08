Polizeirapport

Solothurn

Polizeimeldung: Dachstock eines Bauernhauses in Hägendorf abgebrannt



Dachstock eines Bauernhauses in Hägendorf abgebrannt

Bild: Kapo SO

In Hägendorf SO hat am Mittwochmittag der Dachstock eines Bauernhauses Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich weder Menschen noch Tiere im Gebäude. Der Sachschaden beträgt mehrere 100'000 Franken.

Die Brandmeldung ging bei der Alarmzentrale um 13.10 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr Untergäu war rasch vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Die Liegenschaft ist nicht mehr bewohnbar. Spezialisten haben Untersuchungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. (sda)