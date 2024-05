Polizeirapport

Mehrere Buspassagiere bei Bremsmanöver in Muttenz verletzt

Bei einer Notbremsung sind in einem Tramersatzbus der Basler Verkehrsbetriebe am Donnerstag in Muttenz BL neun Passagiere verletzt worden. Grund war gemäss einer Mitteilung der Baselbieter Polizei ein Kind, das mit seinem Trottinett unvermittelt die Strasse überquerte.

Die verletzten Buspassagiere wurden in verschiedene Spitäler gefahren. Das unbekannte Kind habe nach der Überquerung des Fussgängerstreifens seine Fahrt fortgesetzt, hiess es weiter. Der Unfall ereignete sich um 13.00 Uhr auf der St. Jakob-Strasse. Die Polizei sucht Zeugen. (sda/lyn)