Polizeirapport

Keller überschwemmt und Zugstrecke eingeschränkt – Starkregen in St. Gallen

In Flawil im Kanton St. Gallen sind am Donnerstagnachmittag während zwei Stunden fast 60 Millimeter Regen gefallen. Das entspricht gemäss SRF Meteo rund der Hälfte des durchschnittlichen Niederschlags im Monat Mai. Das Wasser drang in mehrere Häuser ein.

Heftiger Regen und Hagel haben die Strassen in Flawil regelrecht geflutet. Bei der Kantonspolizei St. Gallen sind Meldungen von mehreren überfluteten Kellern eingegangen, erklärte ein Sprecher auf Anfrage.

Die Feuerwehr stand im Dauereinsatz. Sie verzeichnete bis kurz nach 17 Uhr rund 50 Einsätze in der Gemeinde Flawil, sagte ein Vertreter des Sicherheitsverbundes Region Gossau gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Mehrere Einsatzteams seien vor Ort.

Auch der Bahnverkehr zwischen Flawil und Uzwil war am Donnerstagnachmittag eingeschränkt. Bis zirka 17.30 Uhr musste gemäss Störungsmeldung der SBB mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden. (sda/lyn)