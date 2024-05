Bild: KANTON AARGAU

Polizeirapport

Gleich zwei Aargauer wollten Unkraut abfackeln – und zündeten gleich die ganze Hecke an

Das Abfackeln von Unkraut ist am Mittwoch in den Aargauer Gemeinden Leutwil und Meisterschwanden ausser Kontrolle geraden. Gleich mehrere Hecken fingen Feuer.

Eine Frau habe kurz vor 14.00 Uhr in Leutwil versucht, Unkraut mit einem Abflammgerät zu vernichten, teilte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mit.

Die Flammen hätten auf die angrenzende Hecke übergegriffen und diese in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Dürrenäsch-Leutwil löschte den Brand. An der Hecke wie auch an zwei Nachbargrundstücken entstand Sachschaden.

Nur drei Stunden später brannte in Meisterschwanden erneut eine Hecke. Ein Mann habe mit einem Bunsenbrenner Unkraut verbrennen wollen, berichtete die Kantonspolizei.

Das Vorhaben sei ausser Kontrolle geraten. Die angrenzende Hecke habe Feuer gefangen. Die Feuerwehr Oberes Seetal löschte den Brand. Es gab Sachschaden an der Hecke und auch am Grundstück des Nachbarn.

Niemand wurde verletzt. Die Polizei zeigte die beiden verantwortlichen Personen bei der Staatsanwaltschaft an. (sda)