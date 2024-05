Polizeirapport

Schadenersatz von 23'000 Franken – Mann flüchtet mit gestohlenem Auto vor Polizei

Ein Mann ist am frühen Freitagmorgen in einem in St. Margrethen gestohlenen Auto vor der Polizei geflüchtet. Dabei verursachte er mehrere Selbstunfälle, bis er schliesslich in Altenrhein festgenommen wurde.

Eine Polizeipatrouille beobachtete in Thal, wie der 34-jährige Österreicher mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in einem Kreisel von der Strasse abkam und in einem Baum krachte, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Danach setzte er seine Fahrt fort und ignorierte Haltezeichen der Polizei.

In Altenrhein verlor der Mann erneut die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er durchbrach einen Zaun und pralle in ein parkiertes Auto, bevor er mit seinem demolierten Fahrzeug zum Stillstand kam.

Kurz nachdem er seine Flucht zu Fuss fortsetzte, nahm ihn die Polizei fest und stufte ihn als fahrunfähig ein, hiess es in der Mitteilung weiter. Sie stellte ausserdem fest, dass der Mann trotz Entzugs seines Führerausweises unterwegs war. Zudem war er in Österreich zur Fahndung ausgeschrieben, weshalb er der Vorarlberger Polizei übergeben wurde.

Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf 23'000 Franken. (sda/lyn)