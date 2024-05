Polizeirapport

Zwei Unfälle in St. Gallen: Auto landet auf dem Dach und Fussgängerin angefahren



Ein 58-jähriger Autofahrer hat in Altstätten SG eine Fussgängerin angefahren. Die 22-Jährige musste in der Nacht auf Sonntag mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Zum Unfall kam es auf der Kriessernstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Der Lenker hielt offenbar zuvor an, weil ihm ein überholendes Auto auf seiner Spur entgegengekommen war.

Nachdem er wieder beschleunigt hatte, kam es zum Zusammenstoss mit der 22-Jährigen, die die Strasse überqueren wollte. Die Frau wurde beim Aufprall weggeschleudert. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei beiden Unfallbeteiligten Blut- und Urinproben an.



Alkoholisierter 21-Jähriger landet mit Auto auf dem Dach

Ein 21-jähriger Autolenker ist in Mols SG alkoholisiert verunfallt. Er blieb dabei unverletzt, den Führerausweis nahm ihm die Polizei auf der Stelle ab. Der Lenker kam am Sonntagmorgen rechts von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte.

Das Auto landete auf dem Dach, der Lenker konnte es selber verlassen. Er wies Blutalkoholgehalt von rund 1,3 Promille auf. Der Unfall ereignete sich auf der Walenseestrasse zwischen Unterterzen und Walenstadt. (sda)