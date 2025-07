E-Bike-Fahrer nach Unfall in Diepoldsau verstorben

Ein 82-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstag bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Diepoldsau ums Leben gekommen.

Ein 25-jähriger Mann sei mit einem Lastwagen auf der Balgacherstrasse in Richtung Balgach unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstagabend mit. Gleichzeitig sei ein 82-jähriger Mann mit seinem E-Bike entlang des Binnenkanals in Richtung Balgacherstrasse unterwegs gewesen.

Der E-Biker dürfte mutmasslich beabsichtigt haben, diese in allgemeine Richtung Heerbrugg zu überqueren. Gemäss Auskunftspersonen sei er dabei zwischen zwei Traktoren, die in Richtung Diepoldsau unterwegs gewesen seien, über die Balgacherstrasse und auf die Fahrbahnhälfte des Lastwagens gefahren, teilte die Polizei weiter mit.

Dabei sei zum Zusammenstoss gekommen. Der E-Bike-Fahrer und sein Fahrzeug wurden vom Lastwagen erfasst. Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des 82-jährigen in der Region wohnhaften Schweizers feststellen. Der Lastwagenfahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. (sda)