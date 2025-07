Wanderer (68) stürzt am Pilatus 100 Meter in die Tiefe – und überlebt

Ein 68-jähriger Wanderer ist am Sonntag beim Tomlishorn am Pilatus rund 100 Meter abgestürzt. Er wurde lebensbedrohlich verletzt, wie die Kantonspolizei Obwalden am Montag mitteilte.

Der Wanderer war am Sonntagmittag mit drei Begleitpersonen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen vom Wanderweg abkam, wie es im Communiqué hiess.

Steile Felswände am Pilatus. Bild: Shutterstock

Die Rega brachte den Mann mit dem Helikopter ins Spital. Im Einsatz standen neben der Rega die Kantonspolizei Obwalden und ein Care Team aus Luzern.

Die Unfallursache ist unklar und wird von der Polizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht. (pre/sda)