Nach Einbruch in Waffengeschäft: Walliser Polizei fahndet nach gefährlichen Personen

Unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen in ein Waffengeschäft im Unterwallis eingebrochen. Sie flohen mit der Beute vom Tatort. Auf der Flucht bauten sie in einen Unfall.

Mindestens drei Täter hätten mit einem in Frankreich immatrikulierten Fahrzeug die Flucht ergriffen, teilte die Kantonspolizei Wallis am Montag mit. Kurz darauf waren sie in Troistorrents VS in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sie mussten ihr Fahrzeug zurücklassen und die Flucht zu Fuss fortsetzen.

Obwohl ein Teil des Deliktsguts am Unfallort sichergestellt werden konnte, waren die Täter zunächst weiter flüchtig. Am Vormittag lief eine grossangelegte Fahndung unter Beteiligung mehrerer Einsatzkräfte.

Es handle sich um gefährliche und möglicherweise bewaffnete Personen, teilte die Polizei weiter mit. Die Bevölkerung werde zur Vorsicht aufgerufen und gebeten, verdächtige Beobachtungen umgehend der Einsatzzentrale der Kantonspolizei zu melden.

Zuletzt war es im Kanton St. Gallen wiederholt zu Einbrüchen in Waffengeschäfte gekommen – in der Nacht auf Montag in Gossau und am Donnerstag in Altstätten. Zudem brachen unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in eine Schiessanlage in Wittenbach ein und stahlen mehrere antike Waffen. (dab/sda)