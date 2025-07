Unbekannte stehlen Waffen in Schiessanlage in Wittenbach SG

Die Täterschaft hatte sich gewaltsam Zutritt zur Schiessanlage geschafft. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

In der Nacht auf Sonntag ist es zu einem Einbruch in eine Schiessanlage in Wittenbach SG gekommen. Die unbekannter Täterschaft stahl mehrere antike Waffen.

Die Täterschaft verschaffte sich durch eine Türe gewaltsam Zutritt ins Gebäude, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Die geklauten Waffen befanden sich in einer Vitrine. Ein Waffengeschäft, welches sich an der selben Örtlichkeit befindet, war vom Einbruch nicht betroffen. (sda)