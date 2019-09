Polizeirapport

Zentralschweiz

Gotthard-Tunnel wegen Unterhaltsarbeiten mehrere Nächte gesperrt



Bild: KEYSTONE

Der Gotthardstrassentunnel ist ab kommendem Sonntag über drei Wochen jeweils bis am Freitag während der Nacht gesperrt. Grund dafür sind Unterhaltsarbeiten. Der Personenverkehr wird über den Pass umgeleitet.

Die Autobahn A2 zwischen Göschenen und Airolo ist an den betroffenen Tagen für jeglichen Verkehr gesperrt, wie die Urner Baudirektion am Freitag mitteilte. Die Sperrung beginnt am Sonntag um 22 Uhr und dauerte bis am Montag um 5 Uhr. Von Montagabend bis Freitagmorgen ist der Tunnel bereits ab 20 Uhr und ebenfalls bis 5 Uhr geschlossen.

Das Sperrregime gilt bis am 27. September. In den Nächten vom Freitag und Samstag ist der Tunnel befahrbar. Die schweren Güterfahrzeuge von mehr als 3.5 Tonnen werden jeweils bereits ab 19.30 Uhr im Norden und Süden angehalten. (aeg/sda)