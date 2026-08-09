Quizz den Huber ist das schwierigste Quiz im DACH-Raum. Und das beste

QDH: Huber zeigt sich hitze- und dürreresistent

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du darfst gegen sie antreten. Einfach wird es aber nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Da sind wir wieder mit zehn fürchterlich schwierigen Fragen aus klassischen Wissensthemenbereichen.

Ganz so fürchterlich wie Hubsis Fragen in seinem letzten Geschichtsquiz sind sie aber nicht. Das passiert eben, wenn man einen Know-it-all dazu auffordert, ein Quiz zu kreieren – und ihm dann nach getaner Arbeit noch Milde vorwirft. Dann sucht der halt in den hintersten Ecken seines Wissensfundus. Und der hat halt seine wirklich kaum beleuchteten Ecken.

Ich hab mich übrigens auch an Hubers tödlichem Geschichtsquiz versucht. Wirklich aktiv gewusst habe ich drei Fragen (Erster Nicht-FDP-Bundesrat, Barçelona und Japan). Aber ich hatte noch etwas Rateglück ... dies nur als Transparenzleistung für die Leute, die hier immer mal wieder fordern, dass wir den Spiess auch mal umkehren könnten. Dass Huber den Quizmaster macht und ich antworten muss. Nein. Gedient wäre damit niemandem.

So.

Und jetzt Quiz.

10 Fragen QDH #385 Hier dem Huber das gemeine Geschichts-Quiz heimzahlen. Oder auch nicht, lol.