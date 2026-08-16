Quizz den Huber – du bist ein Genie, wenn du ihn schlägst

QDH: Huber kann ja vieles. Aber eins kann er nicht!
Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du kannst gegen sie antreten. Einfach wird es aber nicht.
Liebe Huberquizzer
Ja, eins, das kann Dani Huber nicht: Autofahren.
Dafür kann er anderes: Quizzen beispielsweise.
Und jetzt los!
10 Fragen
QDH #386
Quizz den Huber – und lerne Demut!
- QDH: Huber zeigt sich hitze- und dürreresistent
- QDH: Deine letzte Chance vor der Sommerpause!
- QDH: Heute ist Huber mehr Manzambi als Rieder
- QDH: Unsere hellste Kerze schmilzt in der Sonne
- QDH: Huber quizt im Morgenmantel
- QDH: So hässig verliess Huber das Quiz noch nie
- QDH: Hubs ist nicht Malgin. Er verwertet seine 50:50er nicht
- QDH: Huber ist aus einem anderen Holz geschnitzt
- QDH: Huber kränkelt – und verrät ein Geheimnis
- QDH: Wir entschuldigen uns für unseren Französischen