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Quizz den Huber – du bist ein Genie, wenn du ihn schlägst

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QDH: Huber kann ja vieles. Aber eins kann er nicht!

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du kannst gegen sie antreten. Einfach wird es aber nicht.
16.08.2026, 20:1816.08.2026, 20:18
Patrick Toggweiler
Patrick Toggweiler

Liebe Huberquizzer

Ja, eins, das kann Dani Huber nicht: Autofahren.

Dafür kann er anderes: Quizzen beispielsweise.

Und jetzt los!

10 Fragen
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QDH #386

Quizz den Huber – und lerne Demut!

Das passiert, wenn du deinen Duschabfluss nicht reinigst

Video: watson/hanna dedial
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quelle: ap martinique promotion bureau / cmt usa / luc olivier
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So schön war die Sonnenfinsternis
Video: watson
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