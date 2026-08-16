Quizz den Huber – du bist ein Genie, wenn du ihn schlägst

QDH: Huber kann ja vieles. Aber eins kann er nicht!

Jede Woche quizzen wir unsere hellste Kerze der Redaktion. Du kannst gegen sie antreten. Einfach wird es aber nicht.

Patrick Toggweiler Folge mir

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Liebe Huberquizzer

Ja, eins, das kann Dani Huber nicht: Autofahren.

Dafür kann er anderes: Quizzen beispielsweise.

Und jetzt los!

10 Fragen QDH #386 Quizz den Huber – und lerne Demut!