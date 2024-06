Woody, Emma und Winona? Falsch gedacht! Bild: imago images

Emma Stone ist eigentlich Emily – Weisst du, wie diese Schauspieler in echt heissen?

Dass Schauspielerinnen und Schauspieler nicht ihre richtigen Namen für ihre Karriere benutzen, ist bekannt. Aber weisst du, wie diese Stars wirklich heissen? Hier kannst du dein Wissen testen.

Kürzlich hat Emma Stone bekannt gegeben, dass sie eigentlich nicht mehr mit ihrem Künstlernamen angesprochen werden möchte. In einem Interview erzählt sie, dass ihr eigentlicher Name Emily Stone ist und sie sich freuen würde, wenn sie von Fans auch so angesprochen werde. Für Emma hat sie sich damals entschieden, weil es bereits eine andere Schauspielerin gibt, die Emily Stone heisst. Diese Entscheidung bereut sie nun.

Viele haben sicher nie hinterfragt, ob Emma Stone wirklich Emma Stone heisst, oder eigentlich von ihren Eltern anders genannt wurde. Deshalb testen wir heute, ob du weisst, wie diese 14 Schauspieler wirklich heissen.

14 Fragen Wie heissen diese Schauspieler wirklich? Errate den Geburtsnamen folgender Schauspieler.

Bei wie vielen Stars hast du den Geburtsnamen gekannt? Und welche haben dich überrascht? Schreibe es in die Kommentare!

