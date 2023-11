Bild: disney

Weisst du, aus welchen Disney-Filmen diese Sidekicks sind?

Deine ganze Kindheit bestand nur aus Disney? Beweise dein Wissen in diesem Quiz über die weniger berühmten Charaktere.

Ariel, Rapunzel, Alice, Peter Pan, Belle, Cinderella, Aladdin, Woody, Mulan, Nemo – Disney-Hauptcharaktere aufzählen ist einfach, die Namen fliegen nur so von der Zunge. Aber was wären all die Disney-Prinzessinnen ohne ihre (meist) tierischen Freunde, die sie auf dem Weg begleiten?

Um genau diese geht es in diesem Quiz. Weisst du, um welchen Film es sich handelt, wenn wir dir nur den Sidekick zeigen? Beweise in diesem Quiz dein Disney-Wissen!

Jetzt spielen!

10 Fragen Erkennst du den Disney-Film am Sidekick? Wir zeigen dir den Disney-Sidekick, du nennst uns den Film.

Welcher Disney-Sidekick ist dein Liebling? Schreibe es in die Kommentare!

