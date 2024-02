Wednesday, das eiskalte Händchen oder doch Morticia? Es ist höchste Zeit, herauszufinden, welcher «Addams Family»-Charakter du bist. Bild: columbia tri-star filmgesellschaft

Welcher «Addams Family»-Charakter bist du? Hier findest du es heraus

Morticia, Wednesday, oder doch eher Gomez: Weisst du schon, welches Familienmitglied der Addams du bist? Nein? Hier findest du es heraus!

Mit dem neuen Hype um «Wednesday» haben es die «Addams Family» an ein noch breiteres Publikum geschafft. So verrückt und makaber die Filme und Serien auch sind, trotzdem erkennen sich viele in den exzentrischen Figuren gut wider.

Deshalb wollen wir heute herausfinden, welches Addams-Familienmitglied du bist.

