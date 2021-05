Quiz

Viele dieser Logos hast du bereits 1000 Mal gesehen. Ob auf dem Handy, im TV oder beim Schlendern durch die Stadt. Doch wie gut kennst du sie wirklich? Hier kommt ein Quiz für dich!

Wir leben in einer Welt, in der wir kaum einen Schritt machen können, ohne auf Werbung zu stossen. Du stehst morgens auf, gehst ans Handy, und schon erscheint die erste Werbung. Im Bus oder Tram geht es weiter. Dann auf der Arbeit. Während dem Mittagessen in der Zeitung und abends wieder im TV.

Hand in Hand mit der Werbung gehen die entsprechenden Logos der Marken. Doch wie aufmerksam bist du ihnen gegenüber überhaupt noch? Erkennst du die feinen Unterschiede? Lass uns mal einen durchschnittlichen Tag durchgehen, um zu schauen, wie gut dein Auge fürs Detail ist.

Quiz 1. Der Wecker klingelt. Um nicht direkt in die Hektik des Tages zu starten, nimmst du erstmal dein iPhone zur Hand und schaust, was es neues in der Welt gibt. 2. Nachdem du dich endlich aus dem Bett quälen konntest, gibt es jetzt etwas zum Frühstück. 3. Gut gesättigt machst du dich nun mit dem ÖV auf den Weg zur Arbeit/Schule. Tipp: Schau wirklich genau hin. 4. Ach so, du hast ein Auto und bist darum nicht auf den ÖV angewiesen? 5. Während deiner Fahrt triffst du auf eine Gruppe Jugendlicher. Du denkst an deine Jugend zurück, als es noch als unanständig galt, mit Trainerhosen zur Arbeit/in die Schule zu gehen. 6. Und plötzlich ist die Hälfte des Tages auch schon geschafft. Zum Mittag gibt es für dich Spaghetti. 7. Um am Nachmittag zu neuer Energie zu kommen, gönnst du dir noch ein überteuertes Heissgetränk – natürlich nur in der Kurzpause. 8. Du stehst nicht so auf Heissgetränke? Wie wäre es dann stattdessen mit einem Süssgetränk? 9. Geschafft, Feierabend! Bevor du nach Hause gehst, holst du dir im besten Geschäft der Schweiz noch dein «z'Nacht». Natürlich folgt jetzt keine Werbung, sondern die Frage nach der Bezahlung. 10. Nachdem das Abendessen verputzt wurde und die Küche gemacht ist, kannst du dich endlich vor den TV setzen und eine Runde entspannen. 11. Okay, den ganzen Abend vor der Glotze sitzen ist auch nicht das Wahre. Also wirfst du dich in deine Sportklamotten und gehts noch eine Stunde 50 Minuten eine halbe Stunde 10 Minuten joggen. 12. Bevor du dich schlafen legst, checkst du noch das Newsportal deines Vertrauens ab, um auf dem neusten Stand zu sein. Neben watson.ch und unseren frankofonen Kollegen bei watson.ch/fr, haben wir noch einen Ableger in Deutschland, watson.de. Aber das wusstest du natürlich bereits. Wie sieht das Logo unserer deutschen Kollegen:innen aus?

Ach ja ... Die Marken und Logos aus dem Quiz wurden rein zufällig gewählt. Sie stellen keine Präferenzen dar. Es handelt sich nicht um Werbung. Betreffend der Aktualität der Logos haben wir uns jeweils auf der entsprechenden Homepage der Marke orientiert.

Hier gibt es noch mehr interessante Fakten über Logos, die du bisher vermutlich nicht kanntest:

