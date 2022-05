Erkennst du Logos auch noch, wenn ein bisschen was geändert wurde? Beweise dich!

Sergio Minnig

«Alles neu macht der Mai», heisst es ja so schön. Das hat sich vermutlich auch die Credit Suisse gedacht und hat in ihrem aktuellen Geschäftsbericht das neue Logo präsentiert. Okay, das war schon im April, aber jetzt ist nun mal Mai und sonst hätte die Einleitung nicht funktioniert.

Minimalistische Logos sind vielerorts Trend. Das hat sich die CS vermutlich auch gedacht. Jedoch nicht betreffend dem neuen Logo selbst, sondern eher in Bezug auf die Änderungen vom neuen zum alten Logo.

Da hat sich uns die Frage gestellt: Hättet ihr den Unterschied überhaupt bemerkt? Erkennt ihr die Logos, wenn sie nur minimal verändert werden? Finde es jetzt heraus:

Quiz

