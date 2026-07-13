Erling Haaland verabschiedet sich von der WM und schreibt: «Tschüss 🇺🇸 Es war sehr emotional!
»
»
La belle aventure de la Nati s'arrête en quarts de finale de la @FIFAWorldCup. Malgré la déception du jour, je retiens avant tout un parcours exceptionnel et une équipe soudée, qui a fait vibrer toute la Suisse. Merci pour ces émotions et un immense bravo à tous ! 👏🇨🇭 pic.twitter.com/WsHgJgq64n— Guy Parmelin (@ParmelinG) July 12, 2026
BR Martin Pfister in Kansas City— VBS - DDPS (@vbs_ddps) July 12, 2026
«Das WM-Aus tut weh. Die Nati hat bis am Schluss alles gegeben. Sie hat uns begeistert. Sie hat mit dem Einzug ins Viertelfinale Schweizer Fussballgeschichte geschrieben. Dafür verdient die Mannschaft grossen Respekt und unseren herzlichen Dank.» pic.twitter.com/5AllvDcPMW
Kansas City Mayor joins Argentina fans on the drum while they sing "The mayor is Argentine!"
by
u/InevitableAd8003 in
soccer