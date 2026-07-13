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WM-Tagesticker

WM 2026 im Tagesticker: Haaland verabschiedet sich mit Selfie

WM-Tagesticker

Haaland verabschiedet sich mit Selfie +++ Bilic wieder Trainer bei Kroatien

Wichtige Kurznews, Skurriles und Unterhaltsames zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.
13.07.2026, 15:2113.07.2026, 15:21
  • Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die Fussball-Weltmeisterschaft statt.
  • In diesem Ticker erfährst du wichtige News, lustige Videos und witzige Memes rund um die WM 2026.
Das grosse WM-Tippspiel: Schau hier, ob du richtig getippt hast
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Erling Haaland verabschiedet sich mit Selfie
Erling Haaland verabschiedet sich von der WM und schreibt: «Tschüss 🇺🇸 Es war sehr emotional!
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Kroatien wieder mit Bilic
Slaven Bilic ist zum zweiten Mal in seiner Karriere Trainer von Kroatiens Fussball-Nationalmannschaft. Er löst Zlatko Dalic ab, der nach dem WM-Aus gegen Portugal im Sechzehntelfinal zurückgetreten ist.

Von 2006 bis 2012 trainierte Bilic schon einmal die Auswahl seines Landes. An der EM 2008 in der Schweiz und in Österreich kamen die Kroaten mit ihm bis in die Viertelfinals. Er sei nach einem einstimmigen Vorstandsbeschluss zum Chefcoach ernannt worden, teilte der kroatische Fussballverband mit.

Der frühere Defensivakteur spielte von 1993 bis 1996 für den Karlsruher SC, später unter anderem für West Ham und Everton in England. Zuletzt trainierte er Al-Fateh in Saudi-Arabien. (riz/sda/dpa)


Nati-Empfang am Dienstag
Nach dem Ausscheiden geht es für die Schweizer Fussballer und ihre Betreuer zurück in die Heimat. Die Nati wird am Dienstagmittag in Zürich erwartet. Ab etwa 12 Uhr wird sie auf dem Turbinenplatz in Zürich empfangen – unweit der Hardbrücke, wo ihre Siege jeweils von tausenden Fans gefeiert wurden. (ram)
Thiaw nicht mehr Senegals Nationaltrainer
Der senegalesische Fussballverband hat sich von Nationaltrainer Pape Thiaw und seinen Staffmitgliedern getrennt, wie er bekannt gab. Das afrikanische Team scheiterte im Sechzehntelfinal gegen Belgien nach einer 2:0-Führung bis zur 86. Minute noch mit 2:3 n.V.

Thiaw, der einst in der Schweiz spielte, war seit Dezember 2024 im Amt. Ein Nachfolger ist noch nicht bestimmt. (ram/sda/dpa)
Bundespräsident und Sportminister gratulieren
Bundespräsident Guy Parmelin und Sportminister Martin Pfister haben der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft nach dem Aus an der Weltmeisterschaft gratuliert. «Vielen Dank für die Emotionen und ein riesiges Bravo an alle», schrieb Parmelin. Trotz der Enttäuschung bleibe ihm vor allem ein aussergewöhnlicher Wettkampf und ein eingeschworenes Team in Erinnerung, das die ganze Schweiz mitgerissen habe.

Ähnlich klang die Botschaft von Pfister: Auch wenn das WM-Aus weh tue, habe die Nati mit dem Einzug ins Viertelfinale Schweizer Fussballgeschichte geschrieben. «Dafür verdient die Mannschaft grossen Respekt und unseren herzlichen Dank.» Pfister sass während des Viertelfinalspiels in Kansas City im Stadion. (ram/sda)
Maldini soll als Technischer Direktor Italiens Krise beenden
Italiens Fussball will mit einem seiner grossen Stars früherer Jahre, dem ehemaligen WM-Finalisten Paolo Maldini, aus der Krise kommen. Der einstige Weltklasse-Abwehrspieler der AC Milan übernimmt bei Verband und Nationalmannschaft das Amt des Technischen Direktors. Der vierfache Weltmeister Italien hatte dieses Jahr zum dritten Mal hintereinander die Qualifikation zur WM verpasst - für das fussballbegeisterte Land ein Debakel.

Über die Personalie Maldini war in den vergangenen Tagen bereits viel spekuliert worden. Als Berater holte sich der heute 58-Jährige überraschend den brasilianischen Weltmeister Leonardo (56) an die Seite, wie der nationale Fussballverband FIGC mitteilte. Die beiden hatten mehrere Jahre lange zusammen bei Milan gespielt. Leonardo hat auch die italienische Staatsbürgerschaft. Die Position des künftigen Nationaltrainers ist noch offen. (abu/sda/dpa)



Der Bürgermeister von Kansas ist nicht auf unserer Seite
Die Nati spielt heute Nacht den WM-Viertelfinal gegen Argentinien in Kansas City. Und schon jetzt ist klar: Der Bürgermeister der Stadt, die ironischerweise nicht in Kansas, sondern in Missouri liegt, feierte in den Strassen schon mit den argentinischen Fans.

Kansas City Mayor joins Argentina fans on the drum while they sing "The mayor is Argentine!"
by
u/InevitableAd8003 in
soccer
Schweizer Sportstars wünschen der Nati viel Glück
video: srf

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Kommentar
Ich wollte es nicht, muss aber sagen: Panini-Bildli sind (wieder) das Allerbeste
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Algerien, Heimtrikot
quelle: adidas / adidas
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An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
Video: youtube
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Die Schweiz kann im Fussball den WM-Halbfinal nicht erreichen und im Eishockey den WM-Final nicht gewinnen. So verschieden Fussball und Eishockey auch sein mögen – die Ursache des Scheiterns auf hohem Niveau ist die gleiche.
Die Unterschiede zwischen den Titelkämpfen im Fussball und im Eishockey sind enorm. 206 Länder versuchten, einen der 48 Plätze bei der WM 2026 zu erreichen (Kanada, Mexiko und die USA waren gesetzt). Es ist ein grosser Erfolg, dass sich die Schweiz seit 2006 sechsmal hintereinander qualifiziert hat. Italien hat die Qualifikation schon zum dritten Mal verpasst und grosse Fussballnationen wie Polen, Dänemark, Ungarn oder Chile waren 2026 nicht dabei.
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