Bestehst du das Jass-Regelquiz? bild: Shutterstock/watson

Wenn du dieses Jass-Regelquiz nicht bestehst, musst du alle Trümpfe abgeben

Jassen gilt als beliebteste Schweizer Sportart. Über die Definition «Sportart» kann man diskutieren, über die Beliebtheit unseres National-Kartenspiels jedoch nicht.

Viel zu diskutieren geben beim Jassen diverse Regelfragen. Wir haben das von der mittlerweile verstorbenen Jasslegende Göpf Egg und Albert Hagenbucher geschriebene Schweizer Jassreglement «Puur Näll Ass» studiert und spannende Fragen gesammelt.

Die wichtigste Frage ist aber: Kannst du in unserem Regelquiz auftrumpfen oder bist du bloss ein Brättli?

Das Quiz orientiert sich an den (strengen) Jassregeln. Es soll nicht heissen, dass du in einer Runde mit Freundinnen und Freunden auch so spielen musst. Es sind halt einfach die Regeln.

Quiz